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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:06 От Норильска до устья Лены. Рязанский путешественник одиночка отправился в пешую экспедицию по северным широтам
15:16 Более 30 правоохранителей обеспечат безопасность граждан и охрану общественного порядка во время мероприятий, посвященных выпускным балам и Дню молодежи.
15:06 В Норильские подвели итоги сдачи девятиклассниками обязательных экзаменов и экзаменов по выбору.
13:45 Норильчан приглашают принять участие в конкурсе "Семья в поколениях: наши традиции". Конкурс проводит центр семьи "Норильский".
13:26 Молодежная ночь и фестиваль красок «Холли» в Норильске. Уже в эти выходные во всех районах города пройдут праздничные мероприятия ко Дню молодежи.
13:21 29 июня жители Норильска смогут получить бесплатную юридическую помощь.
12:46 На 100 баллов ЕГЭ по химии написали 13 старшеклассников Красноярского края. Один из них - выпускник СШ № 38 г. Норильска.
12:28 Сотрудники норильской полиции в числе первых вышли на городской субботник.
12:23 «Внимание: Безопасность!» В Норильске прошел городской детский конкурс по правилам дорожного движения.
12:05 Капитана ледокола «Авраамий Завенягин» оштрафовали за нарушения требований пожарной безопасности.
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