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19 июня 2018, 12:23



«Внимание: Безопасность!» В Норильске прошел городской детский конкурс по правилам дорожного движения.

Результаты каждого конкурса фиксировало строгое жюри, состоящее из представителей Дворца творчества детей и молодежи и Госавтоинспекции. Что интересно, ранее не знавшие друг друга ребята за пару недель пребывания в летнем лагере смогли сплотиться, подготовиться к конкурсу и показать отличные результаты по правилам дорожного движения, отметили сотрудники ГИБДД. По итогам конкурса победители получили дипломы, а все участники благодарность и хорошее настроение.

Просмотров:238 Накануне во Дворце творчества детей и молодежи состоялся городской конкурс по правилам дорожного движения среди воспитанников пришкольных лагерей. Своих представителей выставили все летние лагеря, получилось восемь команд. Участникам конкурса необходимо было представить команду и ответить на вопросы ведущего, касающиеся правил дорожного движения. На этапе «Дорожная эстафета» двум командам на время необходимо было как можно быстрее определить название дорожного знака и выбрать правильную табличку со знаком, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Результаты каждого конкурса фиксировало строгое жюри, состоящее из представителей Дворца творчества детей и молодежи и Госавтоинспекции. Что интересно, ранее не знавшие друг друга ребята за пару недель пребывания в летнем лагере смогли сплотиться, подготовиться к конкурсу и показать отличные результаты по правилам дорожного движения, отметили сотрудники ГИБДД.По итогам конкурса победители получили дипломы, а все участники благодарность и хорошее настроение.