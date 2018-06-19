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19 июня 2018, 12:28



Сотрудники норильской полиции в числе первых вышли на городской субботник.

Как всегда, блюстители закона на субботник вышли с отличным настроением и желанием навести порядок в местах несения службы. Сотрудники, включая руководство, надели рабочую форму, взяли в руки метлы, тряпки, кисти и краску и занялись облагораживанием отдела и прилегающей территории. Навели порядок полицейские также в служебных помещениях и личных кабинетах сотрудников, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:244 Уборку помещений отдела и прилегающей территории в рамках общегородского субботника стражами порядка проводят ежегодно.Как всегда, блюстители закона на субботник вышли с отличным настроением и желанием навести порядок в местах несения службы. Сотрудники, включая руководство, надели рабочую форму, взяли в руки метлы, тряпки, кисти и краску и занялись облагораживанием отдела и прилегающей территории. Навели порядок полицейские также в служебных помещениях и личных кабинетах сотрудников, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.