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19 июня 2018, 12:46



На 100 баллов ЕГЭ по химии написали 13 старшеклассников Красноярского края. Один из них - выпускник СШ № 38 г. Норильска.

Оценивается ЕГЭ по химии по стобалльной системе. Удовлетворительными результаты ГИА признаются, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, по химии это 36 баллов. Преодолели минимальный порог 128 выпускников. Средний балл по городу 48. Самый высокий балл – 100 - набрал выпускник СШ № 38! 39 человек необходимый минимум не набрали. Пересдача предметов по выбору в текущем году не предусмотрена. Так что пересдать можно только в следующем году. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в образовательном учреждении 21.06.18-22.06.2018 Примечательно, что шесть из 13 выпускников края, сдавших химию на 100 баллов, обучаются в химико-биологических классах красноярской школы № 144. Предмет преподает Елена Молчанова. С 2005 года среди ее учеников уже более 50 ребят, которые получили на ЕГЭ по химии высший балл.

Просмотров:204 ЕГЭ по химии в Норильске всего сдавали 167 выпускников из 33 ОУ. Доля участия составила 13,8% (в прошлом году 10,5%). Прошел экзамен без нарушений Порядка проведения ГИА.Оценивается ЕГЭ по химии по стобалльной системе. Удовлетворительными результаты ГИА признаются, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, по химии это 36 баллов.Преодолели минимальный порог 128 выпускников. Средний балл по городу 48. Самый высокий балл – 100 - набрал выпускник СШ № 38!39 человек необходимый минимум не набрали. Пересдача предметов по выбору в текущем году не предусмотрена. Так что пересдать можно только в следующем году.Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в образовательном учреждении 21.06.18-22.06.2018Примечательно, что шесть из 13 выпускников края, сдавших химию на 100 баллов, обучаются в химико-биологических классах красноярской школы № 144. Предмет преподает Елена Молчанова. С 2005 года среди ее учеников уже более 50 ребят, которые получили на ЕГЭ по химии высший балл.