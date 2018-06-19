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19 июня 2018, 13:21



29 июня жители Норильска смогут получить бесплатную юридическую помощь.

Время приема - с 14.00 до 18.00. В оказании правовой помощи гражданам примут участие специалисты юридических служб администрации города Норильска: управлений общего и дошкольного образования, социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда, потребительского рынка и услуг, управления по персоналу, отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, представители государственных органов и другие юристы.

Просмотров:228 Прием граждан состоится в помещении административно-делового центра (2-й этаж) на Нансена, 69. День бесплатной юридической помощи организован администрацией города Норильска и Ассоциацией юристов России.Время приема - с 14.00 до 18.00.В оказании правовой помощи гражданам примут участие специалисты юридических служб администрации города Норильска: управлений общего и дошкольного образования, социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда, потребительского рынка и услуг, управления по персоналу, отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, представители государственных органов и другие юристы.