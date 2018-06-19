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19 июня 2018, 13:26



Молодежная ночь и фестиваль красок «Холли» в Норильске. Уже в эти выходные во всех районах города пройдут праздничные мероприятия ко Дню молодежи.

В 19 часов молодежный праздник перекочует с Комсомольской площади на площадку Молодежного центра на Советской, 9. Здесь в рамках Молодежной ночи будут проходить различные мастер-классы и творческие выступления. В частности, можно будет поучиться граффити, ирландским танцам, паркуру, брейку, изготовлению «правильных» десертов и другому. Также на площадке организуют гонки на гироскутерах, тир, караоке- и рэп-баттлы, кинопоказ, игровую зону и прочее. Насыщенная программа завершится в 23 часа. В случае неблагоприятных погодных условий уличные мероприятия перенесут в здание Молодежного центра, сообщили организаторы. На следующий день, 24 июня, молодежные праздники пройдут в Талнахе и Кайеркане. На площади Горняков в 16 часов начнется развлекательная программа. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе dj, украсить себя мехенди и аквагримом, посетить выставку байков и пройти экспресс-обучение по макияжу. Ярким событием вечера станет фестиваль красок «Холли», который начнется в 17.00. Кайеркан в этот день отметит не только День молодежи, но и 20-летие Молодежного центра Кайеркана. На площадке по Школьной, 10, в 15 часов начнутся соревнования по стритболу. В 16 часов откроется Молодежный парк. Здесь все желающие научатся делать эксклюзивные вещицы ручной работы, милый face-art и нежное мехенди. Также организаторы подготовили яркую фотозону и веселые интерактивные развлечения. В 18 часов стартует Zumba Open Air, которую проведут лицензированные инструкторы Дарья Зазуля, Наталья Войт, Евгений Лопатин, Елена Гордеева и Ирина Копьева. А в 19 часов кайерканская молодежь устроит цветной взрыв красками холли. Завершится праздник квартирником рок-групп «Негатив» и «Точка».

Просмотров:324 В субботу, 23 июня, всех горожан приглашают на Комсомольскую площадь. Здесь в 15 часов откроются интерактивные площадки, в 16 часов начнется концертная программа. Фестиваль красок «Холли» стартует в 17 часов, а после него пройдет танцевальный марафон.В 19 часов молодежный праздник перекочует с Комсомольской площади на площадку Молодежного центра на Советской, 9. Здесь в рамках Молодежной ночи будут проходить различные мастер-классы и творческие выступления. В частности, можно будет поучиться граффити, ирландским танцам, паркуру, брейку, изготовлению «правильных» десертов и другому. Также на площадке организуют гонки на гироскутерах, тир, караоке- и рэп-баттлы, кинопоказ, игровую зону и прочее. Насыщенная программа завершится в 23 часа.В случае неблагоприятных погодных условий уличные мероприятия перенесут в здание Молодежного центра, сообщили организаторы.На следующий день, 24 июня, молодежные праздники пройдут в Талнахе и Кайеркане. На площади Горняков в 16 часов начнется развлекательная программа. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе dj, украсить себя мехенди и аквагримом, посетить выставку байков и пройти экспресс-обучение по макияжу. Ярким событием вечера станет фестиваль красок «Холли», который начнется в 17.00.Кайеркан в этот день отметит не только День молодежи, но и 20-летие Молодежного центра Кайеркана. На площадке по Школьной, 10, в 15 часов начнутся соревнования по стритболу. В 16 часов откроется Молодежный парк. Здесь все желающие научатся делать эксклюзивные вещицы ручной работы, милый face-art и нежное мехенди. Также организаторы подготовили яркую фотозону и веселые интерактивные развлечения. В 18 часов стартует Zumba Open Air, которую проведут лицензированные инструкторы Дарья Зазуля, Наталья Войт, Евгений Лопатин, Елена Гордеева и Ирина Копьева. А в 19 часов кайерканская молодежь устроит цветной взрыв красками холли. Завершится праздник квартирником рок-групп «Негатив» и «Точка».