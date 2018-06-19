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19 июня 2018, 13:45



Норильчан приглашают принять участие в конкурсе "Семья в поколениях: наши традиции". Конкурс проводит центр семьи "Норильский".

Конкурс включает в себя две номинации: Семейный рецепт" и "Семейная мастерская". В компьютерной презентации (до 15 слайдов!) необходимо указать номинацию, название презентации (при наличии), а также фамилии и имена авторов. Кроме того, презентация должна рассказать о составе семьи с включением фотографий и поведать краткую историю появления любимой взрослыми и детьми традиции. Основная часть презентации (до 10 слайдов) должна быть посвящена мастер-классу, в ходе которого пошагово описывается процесс совместного с детьми приготовления любимого блюда (в номинации "Семейный рецепт"), или изготовления поделки с использованием определенного вида декоративно-прикладного творчества (в номинации "Семейная мастерская"). Конкурсная работа должна быть выполнена в программе Microsoft Power Point и представлена на электронном носителе в центр семьи "Норильский по адресу: ул. Мира, 2, каб. 101, 102. Срок подачи - до 30 июня. Объявление итогов конкурса и награждение победителей состоится 8 июля. Подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте центра семьи - csnorilsk.ru или по телефонам: 42-22-27, 42-22-00, 42-23-81.

Просмотров:203 К участию в конкурсе приглашаются семьи с детьми. Чтобы заявить о себе, необходимо создать компьютерную презентацию, содержащую примеры хранимых в семье и передаваемых из поколения в поколение кулинарных традиций, или традиций, связанных с каким-либо видом декоративно-прикладного творчества.Конкурс включает в себя две номинации: Семейный рецепт" и "Семейная мастерская".В компьютерной презентации (до 15 слайдов!) необходимо указать номинацию, название презентации (при наличии), а также фамилии и имена авторов.Кроме того, презентация должна рассказать о составе семьи с включением фотографий и поведать краткую историю появления любимой взрослыми и детьми традиции.Основная часть презентации (до 10 слайдов) должна быть посвящена мастер-классу, в ходе которого пошагово описывается процесс совместного с детьми приготовления любимого блюда (в номинации "Семейный рецепт"), или изготовления поделки с использованием определенного вида декоративно-прикладного творчества (в номинации "Семейная мастерская").Конкурсная работа должна быть выполнена в программе Microsoft Power Point и представлена на электронном носителе в центр семьи "Норильский по адресу: ул. Мира, 2, каб. 101, 102. Срок подачи - до 30 июня.Объявление итогов конкурса и награждение победителей состоится 8 июля.Подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте центра семьи - csnorilsk.ru или по телефонам: 42-22-27, 42-22-00, 42-23-81.