Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 июня 2018, 15:06



В Норильские подвели итоги сдачи девятиклассниками обязательных экзаменов и экзаменов по выбору.

Те выпускники, кто получил на государственной итоговой аттестации в 9-м классе одну или две двойки, пересдадут необходимые дисциплины в резервные дни, назначенные в период с 20 по 29 июня этого года.

Просмотров:199 52 человека, получившие больше двух двоек, к пересдаче не допускаются, они останутся на осень. Так же, как и еще восемь ребят, которых удалили из аудиторий за пользование на ОГЭ сотовыми телефонами. Об этом нашему изданию рассказала ведущий специалист управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Ирина Свиридова. По ее словам, в начале нового учебного года в норильских школах пройдет специальная волна пересдачи для данной категории учеников - она продлится до 22 сентября.Те выпускники, кто получил на государственной итоговой аттестации в 9-м классе одну или две двойки, пересдадут необходимые дисциплины в резервные дни, назначенные в период с 20 по 29 июня этого года.