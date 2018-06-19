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19 июня 2018, 15:16



Более 30 правоохранителей обеспечат безопасность граждан и охрану общественного порядка во время мероприятий, посвященных выпускным балам и Дню молодежи.

В связи с проведением праздничных мероприятий госавтоинспекторы ограничат движение по Ленинскому проспекту с 14 часов 23 июня до 6 часов 24 июня, а также по улице Севастопольской с 18 часов 23 июня до 6 часов 24 июня. Сотрудники полиции призывают горожан соблюдать общественный порядок: выходить в общественные места в трезвом состоянии, вести себя уважительно с другими, не создать опасность для окружающих, не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей и личные вещи.

Просмотров:248 В числе этой группы не только полицейские, но и сотрудники Росгвардии, народные дружинники и работники частных охранных организаций.В связи с проведением праздничных мероприятий госавтоинспекторы ограничат движение по Ленинскому проспекту с 14 часов 23 июня до 6 часов 24 июня, а также по улице Севастопольской с 18 часов 23 июня до 6 часов 24 июня.Сотрудники полиции призывают горожан соблюдать общественный порядок: выходить в общественные места в трезвом состоянии, вести себя уважительно с другими, не создать опасность для окружающих, не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей и личные вещи.