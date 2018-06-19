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19 июня 2018, 19:06



От Норильска до устья Лены. Рязанский путешественник одиночка отправился в пешую экспедицию по северным широтам

Виктор Иванович по телефону рассказал, что уже прошёл водным путём вверх по реке Норильская до озера Пясино. «Берега Норилки, как местные жители называют реку, были заполнены отдыхающими. Люди наслаждались удивительным для нас, обитателей средней полосы, зрелищем: июньским ледоходом при почти сочинской жаре! А на берегах озера Пясино, откуда и вытекает Норилка, до сих пор лежат сугробы снега», приводит источник слова путешественника. По расчётам Виктора Атласова, который сейчас продолжает движение на весельной лодке по озеру Пясино, на продвижение до порта Хатанга, одного из ключевых этапов экспедиции, потребуется около месяца. Он идёт в одиночку, без какой бы то ни было поддержки. В «экспедиционный арсенал» путешественника входит весельная лодка, необходимое снаряжение и запас продуктов. Отметим, изначально планировалось, что Виктор Атласов выйдет из Норильска 20 июня. Но, воспользовавшись хорошей погодой путешественник вышел раньше. Преодолеть весь путь рязанец планирует за 90 дней - закончить экспедицию нужно до окончания навигации по Лене, пока не встанет лёд. В противном случае вернуться назад в этом году будет невозможно. Напомним, нынешним походом путешественник продолжает проект «Полярная Россия». Он уже прошел путь от Норвегии до Норильска по Северу России, теперь продвигается дальше от Норильска на восток до устья реки Лена, а в будущем году намерен пройти от Лены до Колымы, и тем самым завершить проект.

Просмотров:177 Сегодня,19 июня, на телефонную связь с Рязанским музеем путешественников снова вышел Виктор Атласов, сообщает М ДИА Рязань со ссылкой на пресс-службу заведения культуры. Напомним, Атласов совершает автономную экспедицию в рамках проекта «Полярная Россия». Этап нынешнего года предусматривает преодоление пути протяжённостью 2300 километров от Норильска до устья реки Лена, а в целом проект заключается в пересечении путешественником в автономном режиме северных территорий России от границ с Норвегией до северо-восточного побережья Чукотки.Виктор Иванович по телефону рассказал, что уже прошёл водным путём вверх по реке Норильская до озера Пясино.«Берега Норилки, как местные жители называют реку, были заполнены отдыхающими. Люди наслаждались удивительным для нас, обитателей средней полосы, зрелищем: июньским ледоходом при почти сочинской жаре! А на берегах озера Пясино, откуда и вытекает Норилка, до сих пор лежат сугробы снега», приводит источник слова путешественника.По расчётам Виктора Атласова, который сейчас продолжает движение на весельной лодке по озеру Пясино, на продвижение до порта Хатанга, одного из ключевых этапов экспедиции, потребуется около месяца. Он идёт в одиночку, без какой бы то ни было поддержки. В «экспедиционный арсенал» путешественника входит весельная лодка, необходимое снаряжение и запас продуктов.Отметим, изначально планировалось, что Виктор Атласов выйдет из Норильска 20 июня. Но, воспользовавшись хорошей погодой путешественник вышел раньше. Преодолеть весь путь рязанец планирует за 90 дней - закончить экспедицию нужно до окончания навигации по Лене, пока не встанет лёд. В противном случае вернуться назад в этом году будет невозможно.Напомним, нынешним походом путешественник продолжает проект «Полярная Россия». Он уже прошел путь от Норвегии до Норильска по Северу России, теперь продвигается дальше от Норильска на восток до устья реки Лена, а в будущем году намерен пройти от Лены до Колымы, и тем самым завершить проект.