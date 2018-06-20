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20 июня 2018, 09:26



В пятницу, 22 июня, в Норильске пройдут мероприятия, посвященные 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В Талнахе горожане соберутся в 10 часов на площади Победы у стелы «Вечно живым». В Кайеркане - в 10.30 на площади у стелы «Слава подвигам народа». Кроме того, в 17.30 публичная библиотека приглашает норильчан поучаствовать в акции «Норильск поэтический». Она пройдет в Книжном дворике (Ленинский пр-т, 20а). Прочесть стихи о войне смогут все желающие, сегодня - последний день приема заявок по телефону 46-13-41. В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие состоится в конференц-зале библиотеки. В связи проведением памятных мероприятий 22 июня с 8 до 15 часов движение транспорта по улице Севастопольской на участке от Б. Хмельницкого до Кирова будет временно прекращено.

Просмотров:179 В Центральном районе на площадь Памяти героев к мемориалу «Вечный огонь» почтить память тех, кто защищал нашу страну от захватчиков, придут представители администрации, депутатского корпуса, ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», общественных организаций, ветераны, участники трудовых отрядов школьников, военнослужащие Норильского гарнизона, а также все неравнодушные граждане. Начало мероприятия в 12 часов.В Талнахе горожане соберутся в 10 часов на площади Победы у стелы «Вечно живым». В Кайеркане - в 10.30 на площади у стелы «Слава подвигам народа».Кроме того, в 17.30 публичная библиотека приглашает норильчан поучаствовать в акции «Норильск поэтический». Она пройдет в Книжном дворике (Ленинский пр-т, 20а). Прочесть стихи о войне смогут все желающие, сегодня - последний день приема заявок по телефону 46-13-41. В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие состоится в конференц-зале библиотеки.В связи проведением памятных мероприятий 22 июня с 8 до 15 часов движение транспорта по улице Севастопольской на участке от Б. Хмельницкого до Кирова будет временно прекращено.