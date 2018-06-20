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20 июня 2018, 10:18



Красноярский край и Словакия намерены продолжить сотрудничество по нескольким направлениям.

Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества Красноярского края и Словацкой Республики, в частности возможности совместной реализации инвестиционных проектов, расширения взаимодействия в области сельского хозяйства, образования и туризма. Александр Усс подчеркнул, что у региона и Словацкой Республики давно налажены контакты как на деловом, так и человеческом уровнях, и сегодня возможностей для развития партнерства как никогда много. В завершении встречи глава края пригласил делегацию Словацкой Республики на Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года в Красноярске.

Просмотров:169 Временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс провел рабочую встречу с делегацией посольства Словацкой Республики в Российской Федерации во главе с чрезвычайным и полномочным послом Петером Припутеном.Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества Красноярского края и Словацкой Республики, в частности возможности совместной реализации инвестиционных проектов, расширения взаимодействия в области сельского хозяйства, образования и туризма.Александр Усс подчеркнул, что у региона и Словацкой Республики давно налажены контакты как на деловом, так и человеческом уровнях, и сегодня возможностей для развития партнерства как никогда много.В завершении встречи глава края пригласил делегацию Словацкой Республики на Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года в Красноярске.