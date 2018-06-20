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20 июня 2018, 10:44



На севере Красноярского края введен особый противопожарный режим.

Особый противопожарный режим подразумевает запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ на территориях предприятий, поселений, садоводческих, огороднических и дачных объединений, организацию дежурства маневренных групп и патрулирование в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях, обеспечение работы мобильных постов, ограничивающих доступ населения в леса, проведение разъяснительной работы с жителями о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре и еще ряд мероприятий, в которых будут задействованы органы местного самоуправления, ГУ МЧС России по краю, ГУ МВД России по краю и другие структуры.

Просмотров:183 С 20 июня по решению правительства края введен особый противопожарный режим на территории Туруханского и Эвенкийского районов. Это необходимо, чтобы обеспечить дополнительную защиту населения и объектов экономики в период сложной лесопожарной обстановки. Отметим, что противопожарный режим уже действует в течение двух месяцев на всей территории края (кроме города Норильска и ряда северных районов).Особый противопожарный режим подразумевает запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ на территориях предприятий, поселений, садоводческих, огороднических и дачных объединений, организацию дежурства маневренных групп и патрулирование в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях, обеспечение работы мобильных постов, ограничивающих доступ населения в леса, проведение разъяснительной работы с жителями о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре и еще ряд мероприятий, в которых будут задействованы органы местного самоуправления, ГУ МЧС России по краю, ГУ МВД России по краю и другие структуры.