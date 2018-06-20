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20 июня 2018, 11:15



Депутаты Заксобрания признали неэффективной работу регионального фонда капитального ремонта в 2017 году.

Вначале парламентарии заслушали отчет фонда за прошедший год — с ним выступил министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Анатолий Цыкалов. «Программа капитального ремонта принята на 30 лет, в нее включено 14 478 домов на территории края. В течение 2017 года было собрано 2 млрд 963,7 млн рублей взносов на капремонт. Уровень сбора составил 85,6%. За 2017 год заявления о взыскании задолженности направлены в суды 27 муниципальных образований края на общую сумму более 13,8 млн рублей по 1720 должникам — это лишь 1% от общей суммы задолженности. Одна из причин слабой работы по взысканию долгов — недостаточная численность специалистов в соответствующем отделе фонда. В 2017 году из 396 проведенных аукционов только 30% (120 процедур) признаны состоявшимися. По 133 процедурам аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок, по 143 аукционам договоры заключены с единственным участником», - говорится в докладе. Анатолий Цыкалов также заявил, что министерство планирует исправлять ситуацию, наверстывать отставание. Ведомство разработало комплексный план антикризисных мероприятий, направленных на повышение эффективности выполнения программы капремонта многоквартирных домов на территории края на 2018 год. «Это результат коллективного труда, совместной работы, в которой приняли участие и представители федерального Министерства строительства и ЖКХ, и представители Законодательного собрания, и представители службы строительного надзора, и руководители муниципальных образований», - подчеркнул докладчик. Этот план содержит 43 мероприятия. Среди них — внедрение сквозного «вертикального» контроля за ходом реализации краткосрочных планов; изменение структуры управления региональным фондом; мероприятия, направленные на значительное увеличение объемов и качества выполняемых работ, а также эффективности управления собственными средствами. По информации прокуратуры края, ремонт многоквартирных домов на территории края осуществляется со значительным отставанием от установленных сроков. Правительством края перед фондом и органами местного самоуправления была поставлена задача выполнить капитальный ремонт 471 многоквартирного дома в 2016 году и более 3500 домов — в период 2017—2019 годов. «Темпы выполнения региональной программы показывают низкий объем работ, планируемых к выполнению на очередном этапе ее реализации, — говорится в справке, подготовленной прокуратурой. — По итогам 2017 года региональным фондом, органами местного самоуправления допущены факты нарушения предельных сроков выполнения работ, предусмотренных краткосрочным планом 2016 года. По состоянию на 01.01.2018 остались невыполненными работы по капитальному ремонту 109 многоквартирных домов». Посовещавшись, члены комитета решили признать работу фонда за 2017 год неудовлетворительной. «Причин этому масса, и каждый житель многоквартирного дома эти причины знает. Люди, которые платят деньги из своего кармана в фонд капитального ремонта, должны своевременно получать качественную услугу. Они этого не получают. Люди не понимают, как работает фонд, почему им назначен именно такой вид ремонта и когда он будет сделан, почему он такого качества. В общем, претензий масса, и следствие этого — наша оценка. Это не означает, что фонд плохо работает в 2018 году. Наметились серьезные перемены. С передачей курирования работы фонда в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, на мой взгляд, подходы меняются. Разработан вполне действенный план, который способен кардинально изменить эту сферу. Думаю, что уже к концу года мы увидим эффективную реализацию этого плана — и с точки зрения количества отремонтированных домов, и с точки зрения качества, и с точки зрения взыскания недособранных платежей», - подвел итог обсуждения вице-спикер краевого парламента Алексей Кулеш.

Просмотров:222 На заседании комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству депутаты рассмотрели несколько вопросов, связанных с деятельностью регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края.Вначале парламентарии заслушали отчет фонда за прошедший год — с ним выступил министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Анатолий Цыкалов.«Программа капитального ремонта принята на 30 лет, в нее включено 14 478 домов на территории края. В течение 2017 года было собрано 2 млрд 963,7 млн рублей взносов на капремонт. Уровень сбора составил 85,6%. За 2017 год заявления о взыскании задолженности направлены в суды 27 муниципальных образований края на общую сумму более 13,8 млн рублей по 1720 должникам — это лишь 1% от общей суммы задолженности. Одна из причин слабой работы по взысканию долгов — недостаточная численность специалистов в соответствующем отделе фонда. В 2017 году из 396 проведенных аукционов только 30% (120 процедур) признаны состоявшимися. По 133 процедурам аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок, по 143 аукционам договоры заключены с единственным участником», - говорится в докладе.Анатолий Цыкалов также заявил, что министерство планирует исправлять ситуацию, наверстывать отставание. Ведомство разработало комплексный план антикризисных мероприятий, направленных на повышение эффективности выполнения программы капремонта многоквартирных домов на территории края на 2018 год. «Это результат коллективного труда, совместной работы, в которой приняли участие и представители федерального Министерства строительства и ЖКХ, и представители Законодательного собрания, и представители службы строительного надзора, и руководители муниципальных образований», - подчеркнул докладчик.Этот план содержит 43 мероприятия. Среди них — внедрение сквозного «вертикального» контроля за ходом реализации краткосрочных планов; изменение структуры управления региональным фондом; мероприятия, направленные на значительное увеличение объемов и качества выполняемых работ, а также эффективности управления собственными средствами.По информации прокуратуры края, ремонт многоквартирных домов на территории края осуществляется со значительным отставанием от установленных сроков. Правительством края перед фондом и органами местного самоуправления была поставлена задача выполнить капитальный ремонт 471 многоквартирного дома в 2016 году и более 3500 домов — в период 2017—2019 годов. «Темпы выполнения региональной программы показывают низкий объем работ, планируемых к выполнению на очередном этапе ее реализации, — говорится в справке, подготовленной прокуратурой. — По итогам 2017 года региональным фондом, органами местного самоуправления допущены факты нарушения предельных сроков выполнения работ, предусмотренных краткосрочным планом 2016 года. По состоянию на 01.01.2018 остались невыполненными работы по капитальному ремонту 109 многоквартирных домов».Посовещавшись, члены комитета решили признать работу фонда за 2017 год неудовлетворительной. «Причин этому масса, и каждый житель многоквартирного дома эти причины знает. Люди, которые платят деньги из своего кармана в фонд капитального ремонта, должны своевременно получать качественную услугу. Они этого не получают. Люди не понимают, как работает фонд, почему им назначен именно такой вид ремонта и когда он будет сделан, почему он такого качества. В общем, претензий масса, и следствие этого — наша оценка. Это не означает, что фонд плохо работает в 2018 году. Наметились серьезные перемены. С передачей курирования работы фонда в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, на мой взгляд, подходы меняются. Разработан вполне действенный план, который способен кардинально изменить эту сферу. Думаю, что уже к концу года мы увидим эффективную реализацию этого плана — и с точки зрения количества отремонтированных домов, и с точки зрения качества, и с точки зрения взыскания недособранных платежей», - подвел итог обсуждения вице-спикер краевого парламента Алексей Кулеш.