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20 июня 2018, 12:40

В Норильске пройдет очередная встреча главных врачей с населением.


Она состоится 27 июня в 17 часов в публичной библиотеке на Ленинском проспекте, 20а. Принять участие могут все желающие норильчане. У граждан есть возможность встретиться и познакомиться с главными врачами своих поликлиник, женской консультации, больниц, выразить свое мнение о созданных условиях для повышения качества и доступности первичной медико-санитарной помощи, задать вопросы по тем мерам, которые предпринимаются администрацией и внести собственные предложения. Встреча предполагает открытый и конструктивный диалог всех заинтересованных сторон.
Напомним, предыдущая встреча руководителей медицинских учреждений города с населением состоялась в марте. Люди интересовались льготным обеспечением лекарственными средствами, диспансеризацией, благодарили и ругали врачей и медсестер за работу, просили помочь записаться к нужному доктору. Много обращений было связано с просьбой разобраться и помочь в частных и конкретных случаях, связанных с лечением в лечебных учреждениях.

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    Список новостей

 20 июня 2018 
19:07   22 июня выпускники Норильского колледжа искусств представят необычные дипломные работы в виде вышитых бисером нарядов и резных изделий из рога оленя и бивня мамонта 18:03   На культуру, молодых специалистов и безопасность детей. Норильские депутаты рассмотрели корректировку бюджета города на заседании постоянной комиссии по социальной политике.
17:21   В преддверии старта спартакиады ТОШ на стадионе «Заполярник» прошли соревнования по кроссфиту. 15:38   Ярмарка вакансий прошла в норильском Центре занятости населения.
15:38   Завтра в 22.00 на площади у Вечного огня норильчане смогут принять участие в акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби. 13:33   Пять лет назад в Норильске появилась скульптура «Аисты».
13:28   С 1 июля по России создается единая ветеринарная среда, для чего вводится обязательная электронная сертификация продукции животного происхождения. 13:18   Сегодня свой день рождения отмечает Норильский участок ГИМС.
13:09   Стали известны оценки ЕГЭ по истории, очередного экзамена по выбору. 12:50   Администрация города набирает студентов и выпускников вузов для прохождения стажировок.
12:40   В Норильске пройдет очередная встреча главных врачей с населением. 11:15   Депутаты Заксобрания признали неэффективной работу регионального фонда капитального ремонта в 2017 году.
10:52   Закрыты все ледовые переправы региона. 10:44   На севере Красноярского края введен особый противопожарный режим.
10:18   Красноярский край и Словакия намерены продолжить сотрудничество по нескольким направлениям. 09:26   В пятницу, 22 июня, в Норильске пройдут мероприятия, посвященные 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

 19 июня 2018 
19:06   От Норильска до устья Лены. Рязанский путешественник одиночка отправился в пешую экспедицию по северным широтам 15:16   Более 30 правоохранителей обеспечат безопасность граждан и охрану общественного порядка во время мероприятий, посвященных выпускным балам и Дню молодежи.
15:06   В Норильские подвели итоги сдачи девятиклассниками обязательных экзаменов и экзаменов по выбору. 13:45   Норильчан приглашают принять участие в конкурсе "Семья в поколениях: наши традиции". Конкурс проводит центр семьи "Норильский".
13:26   Молодежная ночь и фестиваль красок «Холи» в Норильске. Уже в эти выходные во всех районах города пройдут праздничные мероприятия ко Дню молодежи. 13:21   29 июня жители Норильска смогут получить бесплатную юридическую помощь.
12:46   На 100 баллов ЕГЭ по химии написали 13 старшеклассников Красноярского края. Один из них - выпускник СШ № 38 г. Норильска. 12:28   Сотрудники норильской полиции в числе первых вышли на городской субботник.
12:23   «Внимание: Безопасность!» В Норильске прошел городской детский конкурс по правилам дорожного движения. 12:05   Капитана ледокола «Авраамий Завенягин» оштрафовали за нарушения требований пожарной безопасности.
11:56   В Норильске суд по иску транспортного прокурора обязал АО «Норильсктрансгаз» провести оценку уязвимости нефтеналивного причала. 10:54   Кто из норильчан уйдет на пенсию по нынешнему закону? Повышение пенсионного возраста коснется не всех россиян.

 18 июня 2018 
17:48   Норильский Заполярный театр драмы и благотворительный фонд «Территория добра» положили начало доброй традиции «Подари билет в театр». 17:44   Накануне православные жители Норильска и Дудинки провели уборку территории на источнике Святого мученика Василия Мангазейского, что по дороге в столицу Таймыра.
17:39   Очередная благотворительная акция «Давай дружить» для детей-инвалидов и их мам прошла в Норильске. 17:09   В Норильске в четвертый раз стартовал проект «0 % жирности». Принять участие могут все желающие.
17:00   «Добрый врач». Подведены итоги детских рисунков, посвященных норильским медикам. 16:38   Более семи тысяч человек сможет посетить гастрофестиваль «Север» в первый день. Это событие станет одним из самых масштабных в череде мероприятий, посвященных 65-летию Норильска.
16:29   Правительство России одобрило законопроект о постепенном увеличении периода трудоспособности граждан. 13:33   100 млрд рублей направят на улучшение экологии Норильска и Красноярска.
12:59   Четная сторона улицы Ленинградской будет закрыта для движения транспорта. 12:36   В Норильске воспитатели детского сада оставили детей без присмотра.
12:26   Жителя Норильска за хранение наркотиков оштрафовали на 30 тысяч рублей. 11:49   В связи с массовыми мероприятиями в Норильске ограничат движение на отдельных улицах.
11:18   Александр Усс стал кандидатом в губернаторы Красноярского края. 10:56   Вчерашний пожар в кайерканской гостинке унес жизни двух человек.
10:26   Норильские полицейские рекомендуют не оставлять велосипеды без присмотра и замка. 09:53   В Норильске продолжается фотоконкурс гастрономического фестиваля «СЕВЕР».
09:42   Городская баня будет закрыта с 20 по 24 июня.

 16 июня 2018 
14:11   Цветы и песни людям в белых халатах. В канун Дня медицинского работника в городском Центре культуры отметили 65-летие Норильского здравоохранения

 15 июня 2018 
18:56   Убийца норильской семьи осужден на пожизненное заключение. Приговор был оглашен сегодня в Красноярском краевом суде 18:31   Дорожные полицейские вышли в Норильске в трехдневные рейды
18:23   Норильские госавтоинспекторы провели обучающие занятия безопасного поведения на дорогах для воспитанников профильной школы 18:15   В Норильске началась пора ремонтов на улицах и дорогах. Обновить планируют в общей сложности 230 тысяч кв м покрытия дорог




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