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20 июня 2018, 12:40



В Норильске пройдет очередная встреча главных врачей с населением.

Напомним, предыдущая встреча руководителей медицинских учреждений города с населением состоялась в марте. Люди интересовались льготным обеспечением лекарственными средствами, диспансеризацией, благодарили и ругали врачей и медсестер за работу, просили помочь записаться к нужному доктору. Много обращений было связано с просьбой разобраться и помочь в частных и конкретных случаях, связанных с лечением в лечебных учреждениях.

Просмотров:154 Она состоится 27 июня в 17 часов в публичной библиотеке на Ленинском проспекте, 20а. Принять участие могут все желающие норильчане. У граждан есть возможность встретиться и познакомиться с главными врачами своих поликлиник, женской консультации, больниц, выразить свое мнение о созданных условиях для повышения качества и доступности первичной медико-санитарной помощи, задать вопросы по тем мерам, которые предпринимаются администрацией и внести собственные предложения. Встреча предполагает открытый и конструктивный диалог всех заинтересованных сторон.Напомним, предыдущая встреча руководителей медицинских учреждений города с населением состоялась в марте. Люди интересовались льготным обеспечением лекарственными средствами, диспансеризацией, благодарили и ругали врачей и медсестер за работу, просили помочь записаться к нужному доктору. Много обращений было связано с просьбой разобраться и помочь в частных и конкретных случаях, связанных с лечением в лечебных учреждениях.