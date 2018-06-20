Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 июня 2018, 12:50



Администрация города набирает студентов и выпускников вузов для прохождения стажировок.

Более подробную информацию об условиях прохождения стажировок, перечень структурных подразделений администрации, в которых можно пройти стажировку, а также перечень необходимых документов можно найти на сайте города www.norilsk-city.ru, вкладка «Администрация города Норильска», раздел «Стажировки», или обратиться в управление по персоналу администрации города Норильска, контактный номер телефона 43-71-30 (добавочные номера 1173, 1174, 1175, 1176).

Просмотров:166 К участию в стажировках приглашаются граждане, имеющие или получающие на последнем курсе высшее образование по направлениям деятельности структурных подразделений администрации города Норильска, в возрасте до 30 лет (включительно), и успешно прошедшие предварительное собеседование.Более подробную информацию об условиях прохождения стажировок, перечень структурных подразделений администрации, в которых можно пройти стажировку, а также перечень необходимых документов можно найти на сайте города www.norilsk-city.ru, вкладка «Администрация города Норильска», раздел «Стажировки», или обратиться в управление по персоналу администрации города Норильска, контактный номер телефона 43-71-30 (добавочные номера 1173, 1174, 1175, 1176).