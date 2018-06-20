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20 июня 2018, 13:09



Стали известны оценки ЕГЭ по истории, очередного экзамена по выбору.

80 и более баллов набрали 10 выпускников: из лицея № 3 (2 человека), гимназии № 4 (трое), гимназии № 5 (двое), по одному из школы № 9, гимназии № 11 и гимназии № 48. Средний балл по городу - 48,72. Напомним, ЕГЭ по истории оценивается по стобалльной системе. Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, по истории это - 32 балла. У нас в НПР преодолели минимальный порог 167 выпускников. А вот 22 человека не набрали необходимого минимума. Пересдача предметов по выбору в текущем году не предусмотрена, она возможна лишь в следующем году. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в образовательном учреждении 21-22 июня. В ходе проведения экзамена один участник был удален по причине нарушения порядка проведения ГИА, а точнее из-за наличия сотового телефона. Согласно протоколу Государственной экзаменационной комиссии, в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации результаты ЕГЭ данного участника аннулированы. Пересдать историю этот горе-выпускник сможет только в сентябре 2018-го. На сегодняшний день 11-классники и их родители отчаянно ждут оценки по русскому языку, который выпускники сдавали 1 июня. Официально итоги ЕГЭ по этому предмету появятся на позднее 25-го и не ранее 21 июня.

Просмотров:156 Его в нашем городе сдавали 189 выпускников из 32 учебных учреждений. Доля участия составила 15,61% (в прошлом году 15,94%).80 и более баллов набрали 10 выпускников: из лицея № 3 (2 человека), гимназии № 4 (трое), гимназии № 5 (двое), по одному из школы № 9, гимназии № 11 и гимназии № 48.Средний балл по городу - 48,72.Напомним, ЕГЭ по истории оценивается по стобалльной системе. Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, по истории это - 32 балла.У нас в НПР преодолели минимальный порог 167 выпускников. А вот 22 человека не набрали необходимого минимума. Пересдача предметов по выбору в текущем году не предусмотрена, она возможна лишь в следующем году.Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в образовательном учреждении 21-22 июня.В ходе проведения экзамена один участник был удален по причине нарушения порядка проведения ГИА, а точнее из-за наличия сотового телефона. Согласно протоколу Государственной экзаменационной комиссии, в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации результаты ЕГЭ данного участника аннулированы. Пересдать историю этот горе-выпускник сможет только в сентябре 2018-го.На сегодняшний день 11-классники и их родители отчаянно ждут оценки по русскому языку, который выпускники сдавали 1 июня. Официально итоги ЕГЭ по этому предмету появятся на позднее 25-го и не ранее 21 июня.