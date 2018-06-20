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20 июня 2018, 13:18



Сегодня свой день рождения отмечает Норильский участок ГИМС.

Участок ГИМС с тех пор успешно работает в Норильске, отслеживая соблюдение судоводителями правил безопасности на воде. 1 июля на норильских водных объектах традиционно откроется новый навигационный сезон для маломерных судов.

Просмотров:150 20 июня 1972 года в Норильске появился участок Госинспекции по маломерным судам. Вокруг Норильска множество озер и рек, и среди горожан всегда было достаточно судоводителей. И лодки были всегда, сначала деревянные на веслах, потом появились дюралевые под моторами. При этом в конце 1960-х годов с точки зрения безопасности на больших норильских озерах была полная бесконтрольность. ГИМСа - аналога ГАИ на воде - еще не было, и число утонувших измерялось десятками человек за сезон. Норильчане шли кто куда, уже появились мощные моторы, но лодки им ещё не соответствовали, вспоминают очевидцы. И не было службы оповещения: «туда» можно было уйти в штиль, а «обратно» возвращаться - в дикий шторм. И спасжилетов было не достать, они делались вручную: наволочки набивали пенопластом и обвязывали верёвками. В августе 1969 года из-за страшного шторма на озере Мелком за одни выходные утонули свыше 80 человек, которые упорно шли на лодках в город - завтра на работу. После этого трагического случая директор комбината Владимир Долгих распорядился не считать прогулами те дни, которые судоводители провели на озерах, пережидая шторм. А 20 июня 1972 года в Норильске был организован участок навигационно-технической инспекции (теперь - ГИМС), и уже в 1974-м количество жертв на водоёмах резко снизилось. Возглавил участок Владимир Иванович Пономаренко, известный всем судоводителям под почетным именем Адмирал.Участок ГИМС с тех пор успешно работает в Норильске, отслеживая соблюдение судоводителями правил безопасности на воде. 1 июля на норильских водных объектах традиционно откроется новый навигационный сезон для маломерных судов.