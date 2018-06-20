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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:07 22 июня выпускники Норильского колледжа искусств представят необычные дипломные работы в виде вышитых бисером нарядов и резных изделий из рога оленя и бивня мамонта
18:03 На культуру, молодых специалистов и безопасность детей. Норильские депутаты рассмотрели корректировку бюджета города на заседании постоянной комиссии по социальной политике.
17:21 В преддверии старта спартакиады ТОШ на стадионе «Заполярник» прошли соревнования по кроссфиту.
15:38 Ярмарка вакансий прошла в норильском Центре занятости населения.
15:38 Завтра в 22.00 на площади у Вечного огня норильчане смогут принять участие в акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби.
13:33 Пять лет назад в Норильске появилась скульптура «Аисты».
13:28 С 1 июля по России создается единая ветеринарная среда, для чего вводится обязательная электронная сертификация продукции животного происхождения.
13:18 Сегодня свой день рождения отмечает Норильский участок ГИМС.
13:09 Стали известны оценки ЕГЭ по истории, очередного экзамена по выбору.
12:50 Администрация города набирает студентов и выпускников вузов для прохождения стажировок.
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