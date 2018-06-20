Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 июня 2018, 13:28



С 1 июля по России создается единая ветеринарная среда, для чего вводится обязательная электронная сертификация продукции животного происхождения.

«С помощью системы обязательной электронной ветеринарной сертификации по штрихкоду можно оперативно установить весь маршрут движения продукта - от производителя к потребителю. Регистрация в «Меркурии» бесплатная», - рассказал Махмуд Бахалов. Главврач ветеринарной службы Таймыра сообщил также, что в случае отсутствия регистрации и работы в данной системе предприниматели не смогут легально получать продуктов животноводства от своих поставщиков, так как все данные о них будут вноситься в систему, а бумажные документы выйдут из оборота. «Ветеринарным законодательством Российской Федерации предусмотрены меры административного и иного воздействия на нарушителей», - подчеркнул Махмуд Бахалов.

Просмотров:142 Семинар на эту тему прошел в Дудинке, поскольку это главные ворота Таймыра, через которые в Норильск попадает мясо, рыба, другие продукты животного происхождения, требующие прохождения ветеринарного контроля. Для 15 индивидуальных предпринимателей, руководителей предприятий, работающих в сфере общественного питания и торговли продовольственными товарами, ведущий ветеринарный врач КГКУ «Таймырский отдел ветеринарии» Махмуд Бахалов рассказал, каков сейчас алгоритм заказа с материка сырья животного происхождения. В частности, по всей России внедряется федеральная государственная автоматизированная информационная система «Меркурий», разработанная для повышения биологической и пищевой безопасности продукции животноводства, создания единой информационной ветеринарной среды.«С помощью системы обязательной электронной ветеринарной сертификации по штрихкоду можно оперативно установить весь маршрут движения продукта - от производителя к потребителю. Регистрация в «Меркурии» бесплатная», - рассказал Махмуд Бахалов.Главврач ветеринарной службы Таймыра сообщил также, что в случае отсутствия регистрации и работы в данной системе предприниматели не смогут легально получать продуктов животноводства от своих поставщиков, так как все данные о них будут вноситься в систему, а бумажные документы выйдут из оборота.«Ветеринарным законодательством Российской Федерации предусмотрены меры административного и иного воздействия на нарушителей», - подчеркнул Махмуд Бахалов.