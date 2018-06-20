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20 июня 2018, 13:33



Пять лет назад в Норильске появилась скульптура «Аисты».



Просмотров:156 20 июня 2013 года бронзовые аисты были установлены на углу роддома. Эти птицы - известный символ семьи и материнства. В центре этой скульптурной композиции располагается лента Мебиуса, символизирующая бесконечность жизненного пути человека. В нижней части она образует гнездо, в котором разместились три птенца. А если смотреть на композицию сбоку, то лента складывается в два обручальных кольца. Такое скульптурное решение - синтез идей управления архитектуры и Градостроительного совета, а также авторских разработок. Автором, кстати, был московский скульптор Андрей Орлов. Формовочные работы и литье выполнялись Московской компанией «Ника». Вес скульптуры - 3,5 тонны, высота - 3,5 метра.