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20 июня 2018, 15:38

Завтра в 22.00 на площади у Вечного огня норильчане смогут принять участие в акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби.


Всероссийская акция «Свеча памяти», ставшая ежегодной, стартует 21 июня во всех городах-героях и городах воинской славы ежегодно, уже девятый раз. За эти годы акция переступила границы Российской Федерации и стала международной. Участники акции - представители общественных, ветеранских, молодежных и патриотических объединений, религиозных организаций, простые граждане России и других стран - установят свечи, почтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
В 2017 году по инициативе организационного комитета всероссийской акции «Свеча памяти» при поддержке проекта центр поддержки добровольцев «ЕДИНСТВО», формат акции расширился, стартовал международный флешмоб «Свеча памяти.онлайн». Участники флешмоба размещали фото или видео зажженной свечи памяти в своей социальной сети или на видеохостинге (Youtube и др.) с хэштегами акции #СвечаПамяти. Дополнительные хэштеги акции - #ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила.
В этом году всероссийской акции «Свеча памяти» пройдет в том же формате, и все желающие смогут принять участие и почтить память погибших.
В Норильске акция проходит по инициативе норильского отдела МВД, 21 июня в 22.00 все желающие смогут собраться у Вечного огня на площади Памяти героев, чтобы зажечь свою Свечу памяти.

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