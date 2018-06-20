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20 июня 2018, 15:38



Ярмарка вакансий прошла в норильском Центре занятости населения.

В целом предприятия заявили около 200 вакансий, в их числе мастера участков по производству железобетонных изделий, машинисты кранов, резчики на пилах, станочники широкого профиля, полицейские, сторожа, электромонтеры, плотники, подсобные рабочие и т. д. Были в списке инженер-программист с приличным окладом, водитель с зарплатой 60 тысяч рублей и прочие «ходовые» профессии. «Многие специальности являются дефицитными для города, но работодатели готовы к дальнейшему обучению и повышению квалификации новых сотрудников. К примеру, работодателю требуется сварщик 4-го или 5-го разряда, а у выпускника только 3-й, - его все равно возьмут, и далее он будет сдавать экзамены, повышая уровень уже на производстве. Преимущественно на ярмарку пригласили выпускников среднего и высшего образования, однако в Центр занятости традиционно обращаются все категории граждан: и те, кто только прибыл на территорию, и те, кто хочет сменить работу или профиль деятельности», - прокомментировала Ирина Латыпова, директор норильского Центра занятости населения. Юная Кристина пришла подыскать для себя место экономиста, ее подруга Алина - делопроизводителя или архивариуса. Обе девушки - выпускницы Норильского политехнического колледжа этого года. Шансы у обеих есть, но экономист одному предприятию нужен с «вышкой», а вакансию делопроизводителя «разобрали» в первые же 5 минут с момента начала ярмарки. «Люди с образованием как правило находят работу. При этом у работодателя свои требования, у потенциальных сотрудников, выпускников вузов - свои. Но зачастую, чтобы их интересы сошлись, люди с дипломами вузов должны понимать, что надо временно забыть про амбиции и начать с рабочей профессии. Это – нормально», - считает присутствующий на ярмарке начальник отдела работы с персоналом «Норильскникельремонта» Валерий Северухин. Он отметил, что его предприятию, к примеру, на сегодняшний день нужны сложные, довольно редкие, точечные профессии: электромеханик с опытом, а еще инженер-наладчик по ремонту экскаваторов. «Пока таких не присмотрел, но надежда всегда есть», - отметил работодатель.

Просмотров:186 На нее пригласили представителей кадровых служб многих предприятий города. Участие в мероприятии приняли почти 20 работодателей, в частности дочерних предприятий ЗФ «Норникеля», таких как «Норильскникельремонт», «Заполярная строительная компания», Норильский обеспечивающий комплекс и другие. Свои вакансии представили Норильский почтамт, отдел вневедомственной охраны, ООО «Жилищный трест» и другие организации.В целом предприятия заявили около 200 вакансий, в их числе мастера участков по производству железобетонных изделий, машинисты кранов, резчики на пилах, станочники широкого профиля, полицейские, сторожа, электромонтеры, плотники, подсобные рабочие и т. д. Были в списке инженер-программист с приличным окладом, водитель с зарплатой 60 тысяч рублей и прочие «ходовые» профессии.«Многие специальности являются дефицитными для города, но работодатели готовы к дальнейшему обучению и повышению квалификации новых сотрудников. К примеру, работодателю требуется сварщик 4-го или 5-го разряда, а у выпускника только 3-й, - его все равно возьмут, и далее он будет сдавать экзамены, повышая уровень уже на производстве. Преимущественно на ярмарку пригласили выпускников среднего и высшего образования, однако в Центр занятости традиционно обращаются все категории граждан: и те, кто только прибыл на территорию, и те, кто хочет сменить работу или профиль деятельности», - прокомментировала Ирина Латыпова, директор норильского Центра занятости населения.Юная Кристина пришла подыскать для себя место экономиста, ее подруга Алина - делопроизводителя или архивариуса. Обе девушки - выпускницы Норильского политехнического колледжа этого года. Шансы у обеих есть, но экономист одному предприятию нужен с «вышкой», а вакансию делопроизводителя «разобрали» в первые же 5 минут с момента начала ярмарки.«Люди с образованием как правило находят работу. При этом у работодателя свои требования, у потенциальных сотрудников, выпускников вузов - свои. Но зачастую, чтобы их интересы сошлись, люди с дипломами вузов должны понимать, что надо временно забыть про амбиции и начать с рабочей профессии. Это – нормально», - считает присутствующий на ярмарке начальник отдела работы с персоналом «Норильскникельремонта» Валерий Северухин. Он отметил, что его предприятию, к примеру, на сегодняшний день нужны сложные, довольно редкие, точечные профессии: электромеханик с опытом, а еще инженер-наладчик по ремонту экскаваторов. «Пока таких не присмотрел, но надежда всегда есть», - отметил работодатель.