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20 июня 2018, 17:21



В преддверии старта спартакиады ТОШ на стадионе «Заполярник» прошли соревнования по кроссфиту.

В итоговом зачете третье место досталось участникам из 6-й школы – команда «Ритм», вторыми стали представители 8-й школы – «НонСтоп», победу праздновала 13-я школа – «САБ-013». Победители и призеры были удостоены кубков и медалей, а также памятных подарков. «Состязания по системе кроссфит среди тошевцев проводятся второй год подряд и по сравнению с прошлым разом результаты ребят стали лучше. К примеру, победители из 13-й школы прошли дистанцию за 2 минуты и 13 секунд. Это довольно хороший результат, учитывая, что в прошлом году команда победителей показала время в 3 минуты», - сказал представитель федерации кроссфита Норильска Александр Долгих, судья соревнований. Примечательно, что итоги прошедших состязаний в зачет спартакиады ТОШ, которая стартует 25 июня с участием всех 48 отрядов Большого Норильска, не идут. Также отметим, что в рамках традиционной спартакиады ТОШ подросткам предстоит выявить сильнейших по волейболу, мини-футболу, стритболу, дартсу и веселым стартам.

Просмотров:118 В состязаниях прияли участие 28 команд – по четыре спортсмена от каждого отряда Центрального района. Школьникам необходимо было на время выполнить упражнения по системе кроссфит: скакалка, отжимания, приседания, пресс, «лесенка» и бег с канатом. При этом задания выполнялись строго в команде, которая, к слову, состояла из двух юношей и двух девушек. Организаторами мероприятия выступили управление корпоративных проектов Заполярного филиала, управление общего и дошкольного образования администрации Норильска и штаб трудовых отрядов школьников при поддержке федерации кроссфита Норильска.В итоговом зачете третье место досталось участникам из 6-й школы – команда «Ритм», вторыми стали представители 8-й школы – «НонСтоп», победу праздновала 13-я школа – «САБ-013». Победители и призеры были удостоены кубков и медалей, а также памятных подарков.«Состязания по системе кроссфит среди тошевцев проводятся второй год подряд и по сравнению с прошлым разом результаты ребят стали лучше. К примеру, победители из 13-й школы прошли дистанцию за 2 минуты и 13 секунд. Это довольно хороший результат, учитывая, что в прошлом году команда победителей показала время в 3 минуты», - сказал представитель федерации кроссфита Норильска Александр Долгих, судья соревнований.Примечательно, что итоги прошедших состязаний в зачет спартакиады ТОШ, которая стартует 25 июня с участием всех 48 отрядов Большого Норильска, не идут. Также отметим, что в рамках традиционной спартакиады ТОШ подросткам предстоит выявить сильнейших по волейболу, мини-футболу, стритболу, дартсу и веселым стартам.