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20 июня 2018, 18:03



На культуру, молодых специалистов и безопасность детей. Норильские депутаты рассмотрели корректировку бюджета города на заседании постоянной комиссии по социальной политике.

В муниципальную программу "Развитие образования" на 2017-2020 годы" также будут внесены изменения. Так, из средств краевой казны на эту программу будет дополнительно выделено 1,2 миллиона рублей. Из них 184 тысячи потратят на закупку световозвращающих элементов для будущих первоклассников, чтобы обеспечить их безопасность на дорогах города в темное время. Свыше миллиона рублей из бюджета края пойдут на персональные выплаты, повышающие зарплату молодым специалистам. Дополнительные бюджетные средства понадобятся и для реализации программы "Развитие физической культуры и спорта" на 2017-2020 годы. Общий объем ее финансирования в 2018 году увеличится на 1,8 миллиона рублей за счет краевых субсидий. Средства пойдут также на повышение оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты которым устанавливаются с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака и т. д.

Просмотров:83 Например, депутаты одобрили внесение изменений в муниципальную программу "Развитие культуры" на 2017-2020 годы. Среди них можно выделить дополнительные расходы из местного бюджета, требуемые на содержание здания, переданного Музею Норильска (на ул. Комсомольской, 37). Сумма составит 2,4 миллиона рублей.В муниципальную программу "Развитие образования" на 2017-2020 годы" также будут внесены изменения. Так, из средств краевой казны на эту программу будет дополнительно выделено 1,2 миллиона рублей. Из них 184 тысячи потратят на закупку световозвращающих элементов для будущих первоклассников, чтобы обеспечить их безопасность на дорогах города в темное время. Свыше миллиона рублей из бюджета края пойдут на персональные выплаты, повышающие зарплату молодым специалистам.Дополнительные бюджетные средства понадобятся и для реализации программы "Развитие физической культуры и спорта" на 2017-2020 годы. Общий объем ее финансирования в 2018 году увеличится на 1,8 миллиона рублей за счет краевых субсидий. Средства пойдут также на повышение оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты которым устанавливаются с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака и т. д.