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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
20 июня 2018, 18:03

На культуру, молодых специалистов и безопасность детей. Норильские депутаты рассмотрели корректировку бюджета города на заседании постоянной комиссии по социальной политике.


Например, депутаты одобрили внесение изменений в муниципальную программу "Развитие культуры" на 2017-2020 годы. Среди них можно выделить дополнительные расходы из местного бюджета, требуемые на содержание здания, переданного Музею Норильска (на ул. Комсомольской, 37). Сумма составит 2,4 миллиона рублей.
В муниципальную программу "Развитие образования" на 2017-2020 годы" также будут внесены изменения. Так, из средств краевой казны на эту программу будет дополнительно выделено 1,2 миллиона рублей. Из них 184 тысячи потратят на закупку световозвращающих элементов для будущих первоклассников, чтобы обеспечить их безопасность на дорогах города в темное время. Свыше миллиона рублей из бюджета края пойдут на персональные выплаты, повышающие зарплату молодым специалистам.
Дополнительные бюджетные средства понадобятся и для реализации программы "Развитие физической культуры и спорта" на 2017-2020 годы. Общий объем ее финансирования в 2018 году увеличится на 1,8 миллиона рублей за счет краевых субсидий. Средства пойдут также на повышение оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты которым устанавливаются с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака и т. д.

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    Список новостей

 20 июня 2018 
19:07   22 июня выпускники Норильского колледжа искусств представят необычные дипломные работы в виде вышитых бисером нарядов и резных изделий из рога оленя и бивня мамонта 18:03   На культуру, молодых специалистов и безопасность детей. Норильские депутаты рассмотрели корректировку бюджета города на заседании постоянной комиссии по социальной политике.
17:21   В преддверии старта спартакиады ТОШ на стадионе «Заполярник» прошли соревнования по кроссфиту. 15:38   Ярмарка вакансий прошла в норильском Центре занятости населения.
15:38   Завтра в 22.00 на площади у Вечного огня норильчане смогут принять участие в акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби. 13:33   Пять лет назад в Норильске появилась скульптура «Аисты».
13:28   С 1 июля по России создается единая ветеринарная среда, для чего вводится обязательная электронная сертификация продукции животного происхождения. 13:18   Сегодня свой день рождения отмечает Норильский участок ГИМС.
13:09   Стали известны оценки ЕГЭ по истории, очередного экзамена по выбору. 12:50   Администрация города набирает студентов и выпускников вузов для прохождения стажировок.
12:40   В Норильске пройдет очередная встреча главных врачей с населением. 11:15   Депутаты Заксобрания признали неэффективной работу регионального фонда капитального ремонта в 2017 году.
10:52   Закрыты все ледовые переправы региона. 10:44   На севере Красноярского края введен особый противопожарный режим.
10:18   Красноярский край и Словакия намерены продолжить сотрудничество по нескольким направлениям. 09:26   В пятницу, 22 июня, в Норильске пройдут мероприятия, посвященные 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

 19 июня 2018 
19:06   От Норильска до устья Лены. Рязанский путешественник одиночка отправился в пешую экспедицию по северным широтам 15:16   Более 30 правоохранителей обеспечат безопасность граждан и охрану общественного порядка во время мероприятий, посвященных выпускным балам и Дню молодежи.
15:06   В Норильские подвели итоги сдачи девятиклассниками обязательных экзаменов и экзаменов по выбору. 13:45   Норильчан приглашают принять участие в конкурсе "Семья в поколениях: наши традиции". Конкурс проводит центр семьи "Норильский".
13:26   Молодежная ночь и фестиваль красок «Холи» в Норильске. Уже в эти выходные во всех районах города пройдут праздничные мероприятия ко Дню молодежи. 13:21   29 июня жители Норильска смогут получить бесплатную юридическую помощь.
12:46   На 100 баллов ЕГЭ по химии написали 13 старшеклассников Красноярского края. Один из них - выпускник СШ № 38 г. Норильска. 12:28   Сотрудники норильской полиции в числе первых вышли на городской субботник.
12:23   «Внимание: Безопасность!» В Норильске прошел городской детский конкурс по правилам дорожного движения. 12:05   Капитана ледокола «Авраамий Завенягин» оштрафовали за нарушения требований пожарной безопасности.
11:56   В Норильске суд по иску транспортного прокурора обязал АО «Норильсктрансгаз» провести оценку уязвимости нефтеналивного причала. 10:54   Кто из норильчан уйдет на пенсию по нынешнему закону? Повышение пенсионного возраста коснется не всех россиян.

 18 июня 2018 
17:48   Норильский Заполярный театр драмы и благотворительный фонд «Территория добра» положили начало доброй традиции «Подари билет в театр». 17:44   Накануне православные жители Норильска и Дудинки провели уборку территории на источнике Святого мученика Василия Мангазейского, что по дороге в столицу Таймыра.
17:39   Очередная благотворительная акция «Давай дружить» для детей-инвалидов и их мам прошла в Норильске. 17:09   В Норильске в четвертый раз стартовал проект «0 % жирности». Принять участие могут все желающие.
17:00   «Добрый врач». Подведены итоги детских рисунков, посвященных норильским медикам. 16:38   Более семи тысяч человек сможет посетить гастрофестиваль «Север» в первый день. Это событие станет одним из самых масштабных в череде мероприятий, посвященных 65-летию Норильска.
16:29   Правительство России одобрило законопроект о постепенном увеличении периода трудоспособности граждан. 13:33   100 млрд рублей направят на улучшение экологии Норильска и Красноярска.
12:59   Четная сторона улицы Ленинградской будет закрыта для движения транспорта. 12:36   В Норильске воспитатели детского сада оставили детей без присмотра.
12:26   Жителя Норильска за хранение наркотиков оштрафовали на 30 тысяч рублей. 11:49   В связи с массовыми мероприятиями в Норильске ограничат движение на отдельных улицах.
11:18   Александр Усс стал кандидатом в губернаторы Красноярского края. 10:56   Вчерашний пожар в кайерканской гостинке унес жизни двух человек.
10:26   Норильские полицейские рекомендуют не оставлять велосипеды без присмотра и замка. 09:53   В Норильске продолжается фотоконкурс гастрономического фестиваля «СЕВЕР».
09:42   Городская баня будет закрыта с 20 по 24 июня.

 16 июня 2018 
14:11   Цветы и песни людям в белых халатах. В канун Дня медицинского работника в городском Центре культуры отметили 65-летие Норильского здравоохранения

 15 июня 2018 
18:56   Убийца норильской семьи осужден на пожизненное заключение. Приговор был оглашен сегодня в Красноярском краевом суде 18:31   Дорожные полицейские вышли в Норильске в трехдневные рейды
18:23   Норильские госавтоинспекторы провели обучающие занятия безопасного поведения на дорогах для воспитанников профильной школы 18:15   В Норильске началась пора ремонтов на улицах и дорогах. Обновить планируют в общей сложности 230 тысяч кв м покрытия дорог




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