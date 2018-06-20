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20 июня 2018, 19:07



22 июня выпускники Норильского колледжа искусств представят необычные дипломные работы в виде вышитых бисером нарядов и резных изделий из рога оленя и бивня мамонта

Во время государственного экзамена выпускники продемонстрируют свои творческие работы, над которыми трудились весь год, а также представят оригинальные обоснования своих художественных проектов. На необычной защите дипломов могут присутствовать все желающие. Гостей будут рады видеть в пятницу, 22 июня, в 15 часов в аудитории 4.8. в корпусе НКИ на ул. Комсомольской, 10.

Просмотров:152 К защите дипломных проектов готовятся семь студентов, которые завершают учебу на отделении Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы по видам "Художественная резьба по кости" и "Художественная вышивка". Работы выпускников по традиции войдут в коллекцию студенческого театра мод "Бараксан", а косторезные работы пополнят экспозицию музея колледжа.Во время государственного экзамена выпускники продемонстрируют свои творческие работы, над которыми трудились весь год, а также представят оригинальные обоснования своих художественных проектов. На необычной защите дипломов могут присутствовать все желающие. Гостей будут рады видеть в пятницу, 22 июня, в 15 часов в аудитории 4.8. в корпусе НКИ на ул. Комсомольской, 10.