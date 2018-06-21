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21 июня 2018, 10:55



Сегодня сотрудники кинологической службы отдела МВД России по г. Норильску отмечают профессиональный праздник.

Кинологическая служба в России появилась в 1909 году. В Красноярском крае питомник служебно-разыскных собак был создан в 1994 году в Свердловском районе г. Красноярска. В это время кинологи относились к подразделениям вневедомственной охраны и охраны общественного порядка. С 2004 года Центр кинологической службы вошел в структуру ГУВД по Красноярскому краю. Собаки имеют более развитые органы чувств по сравнению с человеком. Их способности применяют в охране общественного порядка, упреждении правонарушений и оперативном поиске. Для этого созданы подразделения, содержащие и использующие четвероногих в интересах закона. Специалистам, занятым в подобной сфере, посвящён профессиональный праздник. На сегодняшний день в отделе МВД России по г. Норильску служат 2 специалиста-кинолога и 2 собаки по кличке Стени и Грей. Служебные псы привлекаются на охрану общественного порядка при массовом скоплении граждан, сопровождении следственных экспериментов, сопровождении подозреваемых и обвиняемых и пресечении побега, для задержания данных лиц. Также два раза в неделю со Стени и Греем проводятся тренировочные занятия по задержанию людей.

Просмотров:156 Ежегодно 21 июня в нашей стране отмечается День кинологических подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации (День кинолога). Данный праздник был официально утвержден приказом МВД России от 18 июня 2004 года и является достаточно молодым. Однако традиции кинологической службы в нашей стране насчитывают более чем вековую историю.Кинологическая служба в России появилась в 1909 году. В Красноярском крае питомник служебно-разыскных собак был создан в 1994 году в Свердловском районе г. Красноярска. В это время кинологи относились к подразделениям вневедомственной охраны и охраны общественного порядка. С 2004 года Центр кинологической службы вошел в структуру ГУВД по Красноярскому краю.Собаки имеют более развитые органы чувств по сравнению с человеком. Их способности применяют в охране общественного порядка, упреждении правонарушений и оперативном поиске. Для этого созданы подразделения, содержащие и использующие четвероногих в интересах закона. Специалистам, занятым в подобной сфере, посвящён профессиональный праздник.На сегодняшний день в отделе МВД России по г. Норильску служат 2 специалиста-кинолога и 2 собаки по кличке Стени и Грей.Служебные псы привлекаются на охрану общественного порядка при массовом скоплении граждан, сопровождении следственных экспериментов, сопровождении подозреваемых и обвиняемых и пресечении побега, для задержания данных лиц. Также два раза в неделю со Стени и Греем проводятся тренировочные занятия по задержанию людей.