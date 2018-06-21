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21 июня 2018, 11:02



Главы Красноярского края и правительства России обсудили «Енисейскую Сибирь» и подготовку к Универсиаде.

Визави обсудили несколько вопросов, касающихся социально-экономической ситуации в регионе. В частности, речь шла о перспективах увеличения инвестиционного потенциала Красноярского края, в том числе о выполнении поручений президента страны по проекту «Енисейская Сибирь». В ближайшее время будет разработана дорожная карта по реализации этого масштабного инвестиционного проекта, включающая меры государственной поддержки. Кроме того, Дмитрий Медведев и Александр Усс рассмотрели вопросы, касающиеся подготовки к Всемирной зимней универсиаде, которая состоится в Красноярске в марте 2019 года, говорится в сообщении.

Просмотров:120 В Москве состоялась рабочая встреча председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса, сообщается на официальном портале Красноярского края.Визави обсудили несколько вопросов, касающихся социально-экономической ситуации в регионе. В частности, речь шла о перспективах увеличения инвестиционного потенциала Красноярского края, в том числе о выполнении поручений президента страны по проекту «Енисейская Сибирь». В ближайшее время будет разработана дорожная карта по реализации этого масштабного инвестиционного проекта, включающая меры государственной поддержки.Кроме того, Дмитрий Медведев и Александр Усс рассмотрели вопросы, касающиеся подготовки к Всемирной зимней универсиаде, которая состоится в Красноярске в марте 2019 года, говорится в сообщении.