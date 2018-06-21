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21 июня 2018, 11:03



Норильские полицейские рассказали о правилах, которые нужно знать юным велосипедистам.

Также велосипедистам не стоит забывать о правилах личной безопасности. Запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками. Дети-велосипедисты в возрасте от 7 до 14 лет могут кататься по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Детям-велосипедистам, не достигшим 7 лет, разрешено кататься только в строго отведенных для этого безопасных местах: на стадионах, закрытых площадках, в парках, где нет автомобильного движения и обязательно под присмотром взрослых. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем велосипедистам с призывом не пренебрегать шлемом, а взять себе за правило пользоваться им постоянно. Также настоятельно рекомендуется приобрести заметную издалека, яркую велоодежду с отражающими полосками. Юным и неопытным велосипедистам необходимо использовать дополнительную защитную экипировку: налокотники и наколенники. "Не забывайте использовать зеркало на руле - это удобно и необходимо для езды. Пользуйтесь специальными велосипедными очками. Всегда возите с собой средства первой медицинской помощи, ведь они могут понадобиться в повседневной жизни любому человеку, - рекомендуют в полиции. - Перед поездкой необходимо тщательно проверить техническое состояние велосипеда: исправность тормозов, надежность крепления колес, цепи, работу фонаря".

Просмотров:109 Полицейские подчеркивают, что езда на велосипеде связана с повышенной опасностью. Стоит помнить, что управлять велосипедом по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет. Велосипедисты должны двигаться только в один ряд, как можно правее. Разрешается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.Также велосипедистам не стоит забывать о правилах личной безопасности. Запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками.Дети-велосипедисты в возрасте от 7 до 14 лет могут кататься по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.Детям-велосипедистам, не достигшим 7 лет, разрешено кататься только в строго отведенных для этого безопасных местах: на стадионах, закрытых площадках, в парках, где нет автомобильного движения и обязательно под присмотром взрослых.Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем велосипедистам с призывом не пренебрегать шлемом, а взять себе за правило пользоваться им постоянно. Также настоятельно рекомендуется приобрести заметную издалека, яркую велоодежду с отражающими полосками. Юным и неопытным велосипедистам необходимо использовать дополнительную защитную экипировку: налокотники и наколенники."Не забывайте использовать зеркало на руле - это удобно и необходимо для езды. Пользуйтесь специальными велосипедными очками. Всегда возите с собой средства первой медицинской помощи, ведь они могут понадобиться в повседневной жизни любому человеку, - рекомендуют в полиции. - Перед поездкой необходимо тщательно проверить техническое состояние велосипеда: исправность тормозов, надежность крепления колес, цепи, работу фонаря".