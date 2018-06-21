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21 июня 2018, 11:11



В Норильске по иску транспортной прокуратуры заблокированы сайты по продаже наркотиков.

В ходе мониторинга были выявлены адреса пяти сайтов, на которых осуществлялась реализация наркотических средств. Указанные сайты на момент проверки были доступны неограниченному кругу лиц. По результатам проверки Норильская транспортная прокуратура направила в Норильский городской суд заявления о признании информации на указанных сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и включению данных сайтов в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Суд удовлетворил требования транспортного прокурора в полном объеме. В настоящее время доступ к данным сайтам заблокирован, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Просмотров:145 По результатам проведенного мониторинга сети Интернет Норильская транспортная прокуратура выявила ресурсы, содержащие информацию о реализации наркотических и психотропных средств на территории Норильского транспортного региона.В ходе мониторинга были выявлены адреса пяти сайтов, на которых осуществлялась реализация наркотических средств. Указанные сайты на момент проверки были доступны неограниченному кругу лиц.По результатам проверки Норильская транспортная прокуратура направила в Норильский городской суд заявления о признании информации на указанных сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и включению данных сайтов в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.Суд удовлетворил требования транспортного прокурора в полном объеме. В настоящее время доступ к данным сайтам заблокирован, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.