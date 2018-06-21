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21 июня 2018, 11:11

В Норильске по иску транспортной прокуратуры заблокированы сайты по продаже наркотиков.


По результатам проведенного мониторинга сети Интернет Норильская транспортная прокуратура выявила ресурсы, содержащие информацию о реализации наркотических и психотропных средств на территории Норильского транспортного региона.
В ходе мониторинга были выявлены адреса пяти сайтов, на которых осуществлялась реализация наркотических средств. Указанные сайты на момент проверки были доступны неограниченному кругу лиц.
По результатам проверки Норильская транспортная прокуратура направила в Норильский городской суд заявления о признании информации на указанных сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и включению данных сайтов в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Суд удовлетворил требования транспортного прокурора в полном объеме. В настоящее время доступ к данным сайтам заблокирован, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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