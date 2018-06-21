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21 июня 2018, 11:11



В Норильске пройдет собрание владельцев СТО, автомоек, магазинов и гаражей по уборке прилегающих территорий.

Собрание будет посвящено уборке и дальнейшему содержанию прилегающей территории. Встреча пройдет в актовом зале управления городского хозяйства по адресу: ул. Севастопольская, 7. Начало в 18.15. Телефон для справок 43-70-50 (доп. 2320).

Просмотров:159 Встреча назначена на 26 июня. Приглашаются собственники или их представители СТО, автомоек, магазинов, частных гаражей, владельцы гаражей в районе ст. Голиково, реки Щучья, молокозавода и т. д.Собрание будет посвящено уборке и дальнейшему содержанию прилегающей территории.Встреча пройдет в актовом зале управления городского хозяйства по адресу: ул. Севастопольская, 7. Начало в 18.15.Телефон для справок 43-70-50 (доп. 2320).