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21 июня 2018, 11:57



Традиционный слет норильских туристов откроется на реке Хараелах 30 июня, а в субботу, 23 июня, пройдет субботник.

Субботник по наведению чистоты на территории слета состоится 23 июня. Автобус с желающими принять участие в добром деле отправится в 10 утра от стадиона «Заполярник». А в 10.40 активистов уборки заберут от автостанции в Талнахе. Субботник будет проводиться до 13 часов субботнего дня. С собой советуют захватить, прежде всего, хорошее настроение. Инвентарем для уборки обеспечат организаторы.

Просмотров:157 Норильские любители соревнований и отдыха на природе соберутся уже в 50-й раз. Как рассказал «Заполярной правде» начальник штаба слета депутат горсовета Леонид Соломаха - вчера, 20 июня, состоялось очередное совещание по организации и проведению слета с участием капитанов и участников команд. Программа юбилейного слета будет верна старым традициям - пройдут состязания по технике водного, пешеходного и велосипедного туризма, скалолазанию, конкурсы костровых, биваков, фотоотчетов, «Папа, мама и Я - туристская семья» и концерт туристской песни, многие другие состязания. Свои заявки на участие уже подали около 30 команд различных учреждений и предприятий, а также общественных объединений.Субботник по наведению чистоты на территории слета состоится 23 июня. Автобус с желающими принять участие в добром деле отправится в 10 утра от стадиона «Заполярник». А в 10.40 активистов уборки заберут от автостанции в Талнахе. Субботник будет проводиться до 13 часов субботнего дня. С собой советуют захватить, прежде всего, хорошее настроение. Инвентарем для уборки обеспечат организаторы.