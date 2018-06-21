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21 июня 2018, 12:35



В Летнюю школу анимации приглашает детей Норильска киновидеоклубное объединение «Экран».

Занятия будут проходить с 9 июля по 24 августа в Молодежном центре по адресу: ул. Советская, д. 9, 4-й этаж, кабинет 4.02. По результатам Летней школы анимации 29 августа будет проведена выставка и презентация мультфильма, приуроченного к юбилею города Норильска. Проект реализуется МБУ «Кинокомплекс "Родина» при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель».

Просмотров:139 Летняя школа анимации дает возможность детям от восьми до 16 лет попробовать себя в мультипликации и развить любовь к работе творческого характера. Задать вопросы и дистанционно записать своего ребенка на занятия можно до 6 июля по тел. 8913 525 72 06 – Светлана Кудряшова, преподаватель КВКО «Экран», Летняя школа анимации.Занятия будут проходить с 9 июля по 24 августа в Молодежном центре по адресу: ул. Советская, д. 9, 4-й этаж, кабинет 4.02.По результатам Летней школы анимации 29 августа будет проведена выставка и презентация мультфильма, приуроченного к юбилею города Норильска.Проект реализуется МБУ «Кинокомплекс "Родина» при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель».