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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:42 Сенатор Андрей Клишас награжден медалью Ягужинского
15:15 Почувствуй себя звездой и стань частью истории города. Кинотеатр «Родина» проводит кастинг для своего творческого проекта STOP motion
14:49 Кроме золотой медали - премия. 20 июня в Норильске прошла торжественная церемония чествования лучших выпускников 2017-2018 учебного года.
14:36 Первый отряд волонтеров экологического проекта «Арктический субботник» прилетит на Диксон 16 июля.
13:14 Подсоединиться к электрическим сетям жителям Норильска стало проще.
12:39 Талнахская городская библиотека объявляет конкурс творческих работ «С днём рождения, Ноний!».
12:36 Сегодня на площади у Вечного огня прошла традиционная генеральная уборка.
12:35 В Летнюю школу анимации приглашает детей Норильска киновидеоклубное объединение «Экран».
11:57 Традиционный слет норильских туристов откроется на реке Хараелах 30 июня, а в субботу, 23 июня, пройдет субботник.
11:11 В Норильске пройдет собрание владельцев СТО, автомоек, магазинов и гаражей по уборке прилегающих территорий.
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