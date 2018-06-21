Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 июня 2018, 12:36



Сегодня на площади у Вечного огня прошла традиционная генеральная уборка.

Мыли установленные на площади Памяти героев технику, панно, плиты и саму площадку у Вечного огня с использованием моющих средств. Подача воды происходит через пожарные гидранты. Сегодня в очистке площади были задействованы десяток бойцов пожарной части № 35. Напомним, завтра, 22 июня, в 12.00 на площади Памяти героев пройдет мероприятие, посвященное 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. К мемориалу «Вечный огонь» почтить память тех, кто защищал нашу страну от захватчиков, придут представители администрации, депутатского корпуса, ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», общественных организаций, ветераны, участники трудовых отрядов школьников, военнослужащие Норильского гарнизона, неравнодушные граждане, а также 15 молодых людей личного состава ОФПС. Добавим, мемориальный комплекс является памятником истории. Поддержание его сохранности и работоспособности выполняется за счет средств муниципального бюджета. Регулярно проводятся реставрационные работы, ведется очистка территории от снега и мусора. Подачей газа и обслуживанием всех газораспределительных устройств занимается «Норильскгазпром».

Просмотров:134 Ежегодная чистка мемориального комплекса проводится сотрудниками отряда Федеральной противопожарной службы.Мыли установленные на площади Памяти героев технику, панно, плиты и саму площадку у Вечного огня с использованием моющих средств. Подача воды происходит через пожарные гидранты.Сегодня в очистке площади были задействованы десяток бойцов пожарной части № 35.Напомним, завтра, 22 июня, в 12.00 на площади Памяти героев пройдет мероприятие, посвященное 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. К мемориалу «Вечный огонь» почтить память тех, кто защищал нашу страну от захватчиков, придут представители администрации, депутатского корпуса, ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», общественных организаций, ветераны, участники трудовых отрядов школьников, военнослужащие Норильского гарнизона, неравнодушные граждане, а также 15 молодых людей личного состава ОФПС.Добавим, мемориальный комплекс является памятником истории. Поддержание его сохранности и работоспособности выполняется за счет средств муниципального бюджета. Регулярно проводятся реставрационные работы, ведется очистка территории от снега и мусора. Подачей газа и обслуживанием всех газораспределительных устройств занимается «Норильскгазпром».