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21 июня 2018, 12:39



Талнахская городская библиотека объявляет конкурс творческих работ «С днём рождения, Ноний!».



Просмотров:111 Посвящен конкурс Дню полярного жирафа, который с прошлого года отмечают жители рудной столицы. Узнать больше о биографии Нония и истории его появления в нашем городе можно здесь: http://www.mucbs.ru/index.php/component/content/article/9-lenta-novostey/2903-den-zhirafa . Участникам конкурса в возрасте от семи до 14 лет предлагают придумать поздравление для полярного жирафа в прозе или стихах, текст должен включать не более трех четверостиший/абзацев. Больше об условиях участия можно узнать, скачав положение о конкурсе. На все вопросы организаторы конкурса ответят по телефону 37-20-39.