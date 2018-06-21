Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 июня 2018, 13:14



Подсоединиться к электрическим сетям жителям Норильска стало проще.

Личные кабинеты на сайтах МУП «КОС» и ОАО «НТЭК» будут полезны физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. Заявку на технологическое подсоединение к электрическим сетям НТЭК с максимальной мощностью до 150 кВт можно подавать в электронном виде через личный кабинет на сайтах МУП «КОС» http://mupkosnorilsk.ru/ и ОАО «НТЭК» https://www.oao-ntek.ru/. По словам Антона Кривощекова, начальника отдела энергетики и автоматизации УЖКХ, заявку на технологическое присоединение необходимо подавать тем горожанам, квартиры которых выведены из жилого фонда и в них планируется установить более мощное, в сравнении с бытовыми приборами, оборудование, либо приборы для оказания бытовых услуг. В ходе регистрации в личном кабинете на одном из этих сайтов можно увидеть весь перечень необходимых для технологического подключения документов. Но из-за того, что у людей возникает путаница с выбором и оформлением заявок эта услуга оказалась невостребованной. Между тем, подача заявки, не выходя из дома, – это экономия времени и нервов. Но пока горожане предпочитают подавать заявки в письменном виде. Так, за последние полгода в ОАО «НТЭК» норильчане подали 22 заявки, в МУП «КОС» - более ста. Виталий Дацюк, главный энергетик МУП «КОС», говорит, что одна из самых распространенных ошибок, которую допускают горожане, – это неверное определение необходимых мощностей для своих целей, а также ошибки в заполнении документации. Всего этого можно избежать, если перед тем, как подавать заявку в ресурсоснабжающую организацию, обратиться за консультацией к специалистам. Специалисты бюро электроснабжения МУП «КОС» находятся по адресу: ул. Нансена, 18а, телефон для справок 46-92-23. Часы работы с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14 часов. К специалистам ОАО НТЭК можно обратиться через приемную компании по телефонам: 253-600, а также 253-666.

Просмотров:145 УЖКХ провело семинар для жителей Большого Норильска, на котором людям рассказали, как это сделать с помощью личного кабинета на сайтах ресурсоснабжающих организаций.Личные кабинеты на сайтах МУП «КОС» и ОАО «НТЭК» будут полезны физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. Заявку на технологическое подсоединение к электрическим сетям НТЭК с максимальной мощностью до 150 кВт можно подавать в электронном виде через личный кабинет на сайтах МУП «КОС» http://mupkosnorilsk.ru/ и ОАО «НТЭК» https://www.oao-ntek.ru/.По словам Антона Кривощекова, начальника отдела энергетики и автоматизации УЖКХ, заявку на технологическое присоединение необходимо подавать тем горожанам, квартиры которых выведены из жилого фонда и в них планируется установить более мощное, в сравнении с бытовыми приборами, оборудование, либо приборы для оказания бытовых услуг. В ходе регистрации в личном кабинете на одном из этих сайтов можно увидеть весь перечень необходимых для технологического подключения документов. Но из-за того, что у людей возникает путаница с выбором и оформлением заявок эта услуга оказалась невостребованной. Между тем, подача заявки, не выходя из дома, – это экономия времени и нервов. Но пока горожане предпочитают подавать заявки в письменном виде. Так, за последние полгода в ОАО «НТЭК» норильчане подали 22 заявки, в МУП «КОС» - более ста.Виталий Дацюк, главный энергетик МУП «КОС», говорит, что одна из самых распространенных ошибок, которую допускают горожане, – это неверное определение необходимых мощностей для своих целей, а также ошибки в заполнении документации. Всего этого можно избежать, если перед тем, как подавать заявку в ресурсоснабжающую организацию, обратиться за консультацией к специалистам.Специалисты бюро электроснабжения МУП «КОС» находятся по адресу: ул. Нансена, 18а, телефон для справок 46-92-23. Часы работы с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14 часов.К специалистам ОАО НТЭК можно обратиться через приемную компании по телефонам: 253-600, а также 253-666.