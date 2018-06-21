Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 июня 2018, 14:36



Первый отряд волонтеров экологического проекта «Арктический субботник» прилетит на Диксон 16 июля.

2 августа также на две недели прилетят ребята из Норильска и Дудинки. Конкурсный отбор волонтеров еще продолжается. Добровольческий экологический проект «Арктический субботник» инициирован молодежью Диксона и поддержан администрацией муниципального района и лично главой Таймыра Сергеем Ткаченко. Финансовую поддержку проекта оказывает компания «Норникель».

Просмотров:59 В его составе 39 студентов из Красноярска, которые изъявили желание в течение двух недель помочь очистить территорию Диксона от бытового и технического мусора, разобрать старые заборы и временные строения.2 августа также на две недели прилетят ребята из Норильска и Дудинки. Конкурсный отбор волонтеров еще продолжается.Добровольческий экологический проект «Арктический субботник» инициирован молодежью Диксона и поддержан администрацией муниципального района и лично главой Таймыра Сергеем Ткаченко. Финансовую поддержку проекта оказывает компания «Норникель».