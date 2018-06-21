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21 июня 2018, 14:49



Кроме золотой медали - премия. 20 июня в Норильске прошла торжественная церемония чествования лучших выпускников 2017-2018 учебного года.

В этом году 150 вчерашних школьников заслужили медали, 80 из них («круглые медалисты») удостоены именной премии градоначальника. Здесь надо пояснить, что просто медалист - это ученик, успевающий на отлично в последние два-три года занятий в школе. Выпускникам, получившим пятерки по всем предметам на протяжении всего периода обучения, с 1-го по 11-й класс, вручили сертификаты на получение 7 тысяч рублей. Перед вручением денежных сертификатов глава города Ринат Ахметчин пожелал виновникам торжества сил и мудрости, целеустремленности, идти к своей цели и для достижения своей мечты до конца. Председатель горсовета Александр Пестряков заметил, что собравшиеся выпускники - это элита нашего города, самая перспективная молодежь, он выразил надежду, что они никогда не забудут Норильск, двери которого всегда будут открыты для них. Напомним, премия главы Норильска была учреждена в 2008 году. Ежегодно ее обладателями становятся в среднем около 90 молодых людей. Праздничный вечер для ребят устроили в стиле путешествия по Норильску. «Маршрут» проложили знакомый: родная школа, Ленинский проспект, музей и кинотеатры, спортивные центры, тундра. На вечере звучали песни, в программе приняли участие городские хореографические и вокальные коллективы НПР. Лучшим номером юные зрители признали выступление семьи Сморыго, а также зажигательное и одновременно очень лиричное поздравление от лица родителей - его подготовили мамы и папы выпускников школы № 28.

Просмотров:83 В Большом зале городского Центра культуры глава Норильска, председатель городского Совета депутатов и руководители администрации города поздравили ребят, добившихся особых достижений в учебе.В этом году 150 вчерашних школьников заслужили медали, 80 из них («круглые медалисты») удостоены именной премии градоначальника. Здесь надо пояснить, что просто медалист - это ученик, успевающий на отлично в последние два-три года занятий в школе.Выпускникам, получившим пятерки по всем предметам на протяжении всего периода обучения, с 1-го по 11-й класс, вручили сертификаты на получение 7 тысяч рублей.Перед вручением денежных сертификатов глава города Ринат Ахметчин пожелал виновникам торжества сил и мудрости, целеустремленности, идти к своей цели и для достижения своей мечты до конца. Председатель горсовета Александр Пестряков заметил, что собравшиеся выпускники - это элита нашего города, самая перспективная молодежь, он выразил надежду, что они никогда не забудут Норильск, двери которого всегда будут открыты для них.Напомним, премия главы Норильска была учреждена в 2008 году. Ежегодно ее обладателями становятся в среднем около 90 молодых людей.Праздничный вечер для ребят устроили в стиле путешествия по Норильску. «Маршрут» проложили знакомый: родная школа, Ленинский проспект, музей и кинотеатры, спортивные центры, тундра. На вечере звучали песни, в программе приняли участие городские хореографические и вокальные коллективы НПР. Лучшим номером юные зрители признали выступление семьи Сморыго, а также зажигательное и одновременно очень лиричное поздравление от лица родителей - его подготовили мамы и папы выпускников школы № 28.