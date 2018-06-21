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21 июня 2018, 15:15



Почувствуй себя звездой и стань частью истории города. Кинотеатр «Родина» проводит кастинг для своего творческого проекта STOP motion

Цель проекта STOP motion провести видеоэкскурсию по кинотеатру и рассказать горожанам о его повседневной жизни и буднях. STOP motion - технология создания видеоролика, основой которого является покадровое фотографирование. Например, для создания минутного видео потребуется сделать примерно 120 снимков. Каждый кадр – это застывшая сценка, которая в своей неподвижности продолжает жить и сохранять свою динамику. Записаться на кастинг и задать интересующие вопросы можно по телефону 89135019485 - Алексей Юров, руководитель киновидеоклубного объединения «Экран».

Просмотров:58 Времени осталось совсем мало, съемки будут проходить уже в следующий понедельник, 25 июня. Прийти на кастинг могут все желающие от 12 лет и старше. Все, что требуется - хорошее настроение и готовность стоять некоторое время неподвижно.Цель проекта STOP motion провести видеоэкскурсию по кинотеатру и рассказать горожанам о его повседневной жизни и буднях. STOP motion - технология создания видеоролика, основой которого является покадровое фотографирование. Например, для создания минутного видео потребуется сделать примерно 120 снимков.Каждый кадр – это застывшая сценка, которая в своей неподвижности продолжает жить и сохранять свою динамику.Записаться на кастинг и задать интересующие вопросы можно по телефону 89135019485 - Алексей Юров, руководитель киновидеоклубного объединения «Экран».