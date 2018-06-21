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21 июня 2018, 15:42



Сенатор Андрей Клишас награжден медалью Ягужинского.

Медаль Ягужинского утверждена Генпрокуратурой РФ в декабре 2017 года. Клишас отмечен ею за «существенную помощь в укреплении законности, развитии системы прокуратуры Российской Федерации и выполнении возложенных на нее задач», говорится в соответствующем приказе.

Просмотров:181 Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка вручил награду председателю комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрею Клишасу во время пленарного заседании Всероссийской научно-практической конференции «Ягужинские чтения».Медаль Ягужинского утверждена Генпрокуратурой РФ в декабре 2017 года. Клишас отмечен ею за «существенную помощь в укреплении законности, развитии системы прокуратуры Российской Федерации и выполнении возложенных на нее задач», говорится в соответствующем приказе.