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21 июня 2018, 16:43



В Норильске под суд пойдет мужчина, избивший свою дочь. Расследование уголовного дела – под контролем прокурора.

По результатам доследственной проверки дознавателем в отношении родителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Возбуждение уголовного дела прокурор города признал обоснованным и взял под личный контроль его расследование. При этом прокурор дал указания выяснить причины и условия произошедшего, а также дать оценку деятельности органов системы профилактики по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, сообщили в прокуратуре г. Норильска.

Просмотров:171 Установлено, что в середине июня 2018 года житель г. Норильска в ходе возникшей ссоры умышленно нанес своей несовершеннолетней дочери удары, в результате чего причинил перелом левой плечевой кости, а также ушибы мягких тканей головы.По результатам доследственной проверки дознавателем в отношении родителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).Возбуждение уголовного дела прокурор города признал обоснованным и взял под личный контроль его расследование.При этом прокурор дал указания выяснить причины и условия произошедшего, а также дать оценку деятельности органов системы профилактики по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, сообщили в прокуратуре г. Норильска.