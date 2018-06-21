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21 июня 2018, 16:47



Норильчане, желающие передать приватизированную квартиру муниципалитету, могут сделать это без расторжения договора приватизации.

«Расторжение договора приватизации, при котором заключается соответствующее соглашение сторон, возможно только в том случае, если право собственности гражданина не было по различным причинам зарегистрировано в Росреестре, то есть когда эта квартира еще фактически является собственностью города. Таким образом, положение о приватизации жилфонда приведено в соответствие с законом о приватизации», - сообщила Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда Норильска.

Просмотров:181 В ходе заседания комиссии по городскому хозяйству депутаты согласовали внесение изменений в Положение о приватизации жилищного фонда Норильска, вызванные корректировкой федерального законодательства. В соответствии с законом о приватизации жилищного фонда граждане, которые приватизировали свои квартиры, являющиеся единственным местом их проживания, вправе при желании передать свои квартиры в собственность администрации города Норильска. При этом передача приватизированного жилья в собственность муниципалитета происходит без расторжения договора приватизации - достаточно заключить договор передачи квартиры в собственность муниципалитета, который по своему содержанию является договором дарения.«Расторжение договора приватизации, при котором заключается соответствующее соглашение сторон, возможно только в том случае, если право собственности гражданина не было по различным причинам зарегистрировано в Росреестре, то есть когда эта квартира еще фактически является собственностью города. Таким образом, положение о приватизации жилфонда приведено в соответствие с законом о приватизации», - сообщила Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда Норильска.