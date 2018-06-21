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21 июня 2018, 17:05



В Кайеркане, наконец, запустят в эксплуатацию пластинчатые теплообменники, а в Норильске продолжат сносить аварийные дома.

Напомним, теплообменники устанавливались в течение 2017 года и уже осенью прошлого года должны были заработать и помочь решить проблему грязной горячей воды. Но подрядчик не предоставил своевременно необходимый пакет документов, поэтому работы оплачены не были и приборы в работу не ввели. Сейчас необходимые документы оформлены. Сумма на оплату составляет порядка 26,5 миллиона рублей. Основной источник финансирования составят сэкономленные средства. В частности, экономия сложилась в результате проведенных конкурсов на определение подрядчиков по ремонту фасадов, кровли, восстановлении аварийных участков зданий. «Кроме того, не удалось начать капитальный ремонт квартир с балочным перекрытием, в основном из-за того, что не удалось расселить соседские квартиры», - добавил Евгений Войник, предлагая заложенные на эти цели средства также направить на оплату работ по установке теплообменников. Депутаты согласились с этим предложением, так же, как с тем, чтобы часть сэкономленных денег - 477 тысяч рублей - направить на ремонт мягкой кровли по Набережной, 45; 566 тысяч рублей добавят на ремонт несущих конструкций нулевого цикла по Полярной, 11, а также - на создание проектно-сметной документации по ремонту входной группы по Лауреатов, 67. «В рамках четырехсторонних соглашений были выделены федеральные деньги на снос зданий. Мы планируем демонтировать корпус дома на Талнахской, 59, и муниципальный контракт на эти работы уже заключен. После Дня города подрядчик к этим работам приступит. По результатам проведения конкурсных процедур у нас образовалась экономия федеральных средств в сумме порядка 15 миллионов рублей. Поэтому мы обратились в министерство строительства с тем, чтобы согласовать возможность сноса на эти деньги расселенного дома на Лауреатов, 81. Правда, этой суммы на все работы будет недостаточно, для этого предлагается из бюджета города добавить порядка 2,5 миллиона», - завершил доклад начальник УЖКХ.

Просмотров:185 Евгений Войник, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, в ходе заседания комиссии по городскому хозяйству предложил депутатам провести корректировку бюджета: сэкономленные на проведенных конкурсах средства перенаправить на возмещение расходов подрядчиков, которые закупали и устанавливали пластинчатые теплообменники в домах Кайеркана.Напомним, теплообменники устанавливались в течение 2017 года и уже осенью прошлого года должны были заработать и помочь решить проблему грязной горячей воды. Но подрядчик не предоставил своевременно необходимый пакет документов, поэтому работы оплачены не были и приборы в работу не ввели.Сейчас необходимые документы оформлены. Сумма на оплату составляет порядка 26,5 миллиона рублей. Основной источник финансирования составят сэкономленные средства. В частности, экономия сложилась в результате проведенных конкурсов на определение подрядчиков по ремонту фасадов, кровли, восстановлении аварийных участков зданий.«Кроме того, не удалось начать капитальный ремонт квартир с балочным перекрытием, в основном из-за того, что не удалось расселить соседские квартиры», - добавил Евгений Войник, предлагая заложенные на эти цели средства также направить на оплату работ по установке теплообменников.Депутаты согласились с этим предложением, так же, как с тем, чтобы часть сэкономленных денег - 477 тысяч рублей - направить на ремонт мягкой кровли по Набережной, 45; 566 тысяч рублей добавят на ремонт несущих конструкций нулевого цикла по Полярной, 11, а также - на создание проектно-сметной документации по ремонту входной группы по Лауреатов, 67.«В рамках четырехсторонних соглашений были выделены федеральные деньги на снос зданий. Мы планируем демонтировать корпус дома на Талнахской, 59, и муниципальный контракт на эти работы уже заключен. После Дня города подрядчик к этим работам приступит. По результатам проведения конкурсных процедур у нас образовалась экономия федеральных средств в сумме порядка 15 миллионов рублей. Поэтому мы обратились в министерство строительства с тем, чтобы согласовать возможность сноса на эти деньги расселенного дома на Лауреатов, 81. Правда, этой суммы на все работы будет недостаточно, для этого предлагается из бюджета города добавить порядка 2,5 миллиона», - завершил доклад начальник УЖКХ.