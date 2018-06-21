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21 июня 2018, 17:19

Ремонт моста через Наледную пока откладывается. Зато мост возле ТЭЦ-1 введут в строй уже этой осенью.


Чтобы дороги Норильска стали безопаснее, Олег Крист, начальник «Норильскавтодора», обратился к депутатам с просьбой направить порядка трех миллионов рублей, сэкономленных на ремонте второго прогона моста через реку Норильскую на устройство искусственных дорожных неровностей. Параллельно чуть более трех миллионов, сэкономленных после проведения торгов на определение подрядчика, который будет заниматься содержанием архитектурной подсветки, «Норильскавтодор» вернет в бюджет города.
Председатель комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасев задал вопрос, касающийся моста через реку Наледную, который за этот сезон уже дважды размыло талыми водами.
«С Наледной есть проблема. По тому графику, который мы разрабатывали ранее, в июне этого года мы должны были получить проектное решение, прошедшее экспертизу, - сообщил Олег Крист. - Но, к сожалению, к проектной организации, которая делала геологические изыскания, возник ряд вопросов. Кроме того, Госэкспертиза задает нам вопросы, почему мы не можем уложиться в согласованные ранее 67 миллионов рублей; нужны обоснования, почему мы просим 120 миллионов. Мы готовим письмо за подписью главы города, рассчитываем также на помощь депутатов, чтобы объяснить, что на территории Норильска нет тех агрегатов, которые были заложены в первоначальной смете, их придется везти с материка, что автоматически удорожает проект».
А вот мост возле ТЭЦ-1, ремонт которого ведется уже несколько лет, откроют для движения транспорта осенью текущего года, отметил Крист.

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 20 июня 2018 
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12:40   В Норильске пройдет очередная встреча главных врачей с населением. 11:15   Депутаты Заксобрания признали неэффективной работу регионального фонда капитального ремонта в 2017 году.
10:52   Закрыты все ледовые переправы региона. 10:44   На севере Красноярского края введен особый противопожарный режим.
10:18   Красноярский край и Словакия намерены продолжить сотрудничество по нескольким направлениям. 09:26   В пятницу, 22 июня, в Норильске пройдут мероприятия, посвященные 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

 19 июня 2018 
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