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21 июня 2018, 17:26



Средний балл по Норильску – 67. Обнародованы результаты ЕГЭ по русскому языку, который считается обязательным для получения аттестата.

80 и более баллов набрали 267 выпускников. В ходе проведения экзамена два участника были удалены по причине нарушения порядка проведения ГИА: у одного был обнаружен сотовый телефон, другой был пойман со шпаргалкой. Согласно правилам результаты ЕГЭ этих ребят - пересдать экзамен по русскому языку они смогут осенью 2018 года. Минимальный порог (24 балла) в нашем городе преодолели 1210 человек. Не набрали баллы, достаточные для поступления в вуз (36 баллов) 32 чел. Улучшить свои результаты им можно будет только в следующем году. Напомним, ЕГЭ по русскому языку оценивается по стобалльной системе оценки. Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором. «Минимальный порог» по русскому языку может быть двух видов: тот, что подтверждает освоение программы среднего общего образования по обязательным учебным предметам, т. е. достаточный для получения аттестата - 24 балла. Другой, необходимый для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, - 36 баллов. К слову, апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в образовательном учреждении 26 и 27 июня 2018 года.

Просмотров:155 В НПР единый госэкзамен по русскому языку сдавали 1219 выпускников. Четыре выпускника набрали максимальное количество баллов - 100: это ученики лицея 3, гимназии 5, школ № 14 и 23.80 и более баллов набрали 267 выпускников.В ходе проведения экзамена два участника были удалены по причине нарушения порядка проведения ГИА: у одного был обнаружен сотовый телефон, другой был пойман со шпаргалкой. Согласно правилам результаты ЕГЭ этих ребят - пересдать экзамен по русскому языку они смогут осенью 2018 года.Минимальный порог (24 балла) в нашем городе преодолели 1210 человек.Не набрали баллы, достаточные для поступления в вуз (36 баллов) 32 чел. Улучшить свои результаты им можно будет только в следующем году.Напомним, ЕГЭ по русскому языку оценивается по стобалльной системе оценки. Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором. «Минимальный порог» по русскому языку может быть двух видов: тот, что подтверждает освоение программы среднего общего образования по обязательным учебным предметам, т. е. достаточный для получения аттестата - 24 балла. Другой, необходимый для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, - 36 баллов.К слову, апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в образовательном учреждении 26 и 27 июня 2018 года.