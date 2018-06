Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

«Норникель» восполняет выбывающие мощности на руднике «Октябрьский».

На руднике «Октябрьский» Заполярного филиала компании «Норникель» идет реализация крупного проекта, который направлен на восполнение выбывающих производственных мощностей «Октябрьского» по добыче руд всех типов (медистой, вкрапленной, богатой) и поддержание общей производительности рудника на уровне 5,2 млн тонн руды в год. Проект предусматривает вскрытие, подготовку и отработку западного фланга Октябрьского медно-никелевого месторождения, сообщает пресс-служба компании.Проект предполагает поэтапное строительство. Ввод этапов производится пусковыми комплексами. В целом проект состоит из четырех пусковых комплексов с совокупной вводимой мощностью 1150 тыс. тонн в год. На первом этапе реализации проекта планируется построить два пусковых комплекса, которые позволят восполнить рудную базу по добыче 850 тыс. тонн руды в год.Строительство первого пускового комплекса началось в июне 2015 года (ввод в эксплуатацию – первый квартал 2019 года), второй пусковой комплекс стартовал годом позднее в марте (ввод в эксплуатацию – второй квартал 2020 года). Инвестиции, направленные на реализацию двух пусковых комплексов, составляют свыше 4,4 млрд рублей.C вводом в эксплуатацию объектов третьего пускового комплекса в четвертом квартале 2022 года обеспечивается поддержание выбывающих мощностей по добыче богатых руд в объёме 150 тыс. тонн и прирост медистых и вкрапленных руд в объёме 300 тыс. тонн. C вводом в эксплуатацию объектов четвертого пускового комплекса в четвертом квартале 2024 года будет обеспечено поддержание выбывающих мощностей по добыче богатых руд в объёме 150 тыс. тонн, медистых и вкрапленных руд в объёме 1000 тыс. тонн.В ходе реализации первого и второго пусковых комплексов на глубине 350 и 500 метров от поверхности планируется строительство горных выработок и скважин. Их общая протяженность составит более 14 километров. Для этого шахтостроителям предстоит отбить свыше 300 тыс. кубических метров горной массы. Кроме этого, для наиболее эффективного извлечения полезных ископаемых на рудник до конца 2018 года поступит современная низкопрофильная узкозахватная техника для отработки маломощных запасов руд.