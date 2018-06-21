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21 июня 2018, 18:26



Компанию «Арктик Палладий» создал «Норникель» для проекта с «Русской платиной»

На базе «Арктик Палладий» и планируется сформировать совместное предприятие «Норникеля» и «Русской платины». Гендиректором новой компании, согласно СПАРК, является Станислав Лучицкий, который ранее руководил читинским проектом «Норникеля», куда входят Быстринское и Бугдаинское медные месторождения. Он отвечал за строительство Быстринского ГОКа, который «Норникель» запустил в октябре прошлого года. Разработку Бугдаинского месторождения компания отложила на неопределенное время. Совместный проект потребует значительных инвестиций: они оцениваются в 250 млрд руб. «Норникель» передаст в СП лицензию на разработку Масловского месторождения, а «Русская платина» — на разработку южной части месторождения «Норильск-1» и Черногорского месторождения. Запасы новой компании — около 4,3 тыс. т платины и палладия и 6,3 млн т никеля и меди. Помимо металлов платиновой группы СП будет производить 50 тыс. т никеля и 70 тыс. т меди в год, говорится в сообщении.

Просмотров:137 «Арктик Палладий» с уставным капиталом 100 тыс. руб. «Норникель» зарегистрировал 19 июня. Эта 100-процентная «дочка» ГМК создана для реализации совместного проекта с «Русской платиной» Мусы Бажаева по разработке норильских месторождений платиноидов, сообщает РБК.На базе «Арктик Палладий» и планируется сформировать совместное предприятие «Норникеля» и «Русской платины».Гендиректором новой компании, согласно СПАРК, является Станислав Лучицкий, который ранее руководил читинским проектом «Норникеля», куда входят Быстринское и Бугдаинское медные месторождения. Он отвечал за строительство Быстринского ГОКа, который «Норникель» запустил в октябре прошлого года. Разработку Бугдаинского месторождения компания отложила на неопределенное время.Совместный проект потребует значительных инвестиций: они оцениваются в 250 млрд руб. «Норникель» передаст в СП лицензию на разработку Масловского месторождения, а «Русская платина» — на разработку южной части месторождения «Норильск-1» и Черногорского месторождения. Запасы новой компании — около 4,3 тыс. т платины и палладия и 6,3 млн т никеля и меди. Помимо металлов платиновой группы СП будет производить 50 тыс. т никеля и 70 тыс. т меди в год, говорится в сообщении.