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21 июня 2018, 18:44



Сегодня в Норильске на причале ЦАТК спустили на воду первые пять судов. В организации создан участок эксплуатации всего водного транспорта, принадлежащего подразделениям Заполярного филиала

Технические характеристики этих «ласточек» отменные: их вместимость 44 пассажира, навигационное оборудование на высоком уровне, а средняя скорость при прохождении по нашим рекам и озерам в среднем составляет 44 километра в час при запасе хода до 400 километров без дозаправки. Экономичными судами КС 162, в которых двигателю не требуется длительный прогрев, планируется заменить парк, в котором в основном были старенькие «Зори» и «Лучи», прослужившие «Норильскому никелю» почти полвека. По словам Андрея Гончарова, заместителя директора АТО ЦАТК, на то, чтобы спустить на воду все суда, потребуется несколько дней. В ближайшие два-три месяца, пока не закончится период речной навигации, ЦАТКовским теплоходам и катерам придется немного потрудиться на благо юбилейного города: норильчан на них будут перевозить на Ламу и к другим местам отдыха. Отметим, стоимость одного нового речного трамвайчика - 40 миллионов рублей. Комфортные катера, разработанные специально для наших климатических условий, сделаны в Костроме.

Просмотров:126 Напомним, ровно год назад наша газета писала о том, как тестируют два новых белоснежных скоростных катера КС 162.Технические характеристики этих «ласточек» отменные: их вместимость 44 пассажира, навигационное оборудование на высоком уровне, а средняя скорость при прохождении по нашим рекам и озерам в среднем составляет 44 километра в час при запасе хода до 400 километров без дозаправки.Экономичными судами КС 162, в которых двигателю не требуется длительный прогрев, планируется заменить парк, в котором в основном были старенькие «Зори» и «Лучи», прослужившие «Норильскому никелю» почти полвека.По словам Андрея Гончарова, заместителя директора АТО ЦАТК, на то, чтобы спустить на воду все суда, потребуется несколько дней. В ближайшие два-три месяца, пока не закончится период речной навигации, ЦАТКовским теплоходам и катерам придется немного потрудиться на благо юбилейного города: норильчан на них будут перевозить на Ламу и к другим местам отдыха.Отметим, стоимость одного нового речного трамвайчика - 40 миллионов рублей. Комфортные катера, разработанные специально для наших климатических условий, сделаны в Костроме.