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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:53 ДМС за счет работодателя. Норникель запускает большую корпоративную программу по развитию добровольного медицинского страхования
18:44 Сегодня в Норильске на причале ЦАТК спустили на воду первые пять судов. В организации создан участок эксплуатации всего водного транспорта, принадлежащего подразделениям Заполярного филиала
18:26 Компанию «Арктик Палладий» создал «Норникель» для проекта с «Русской платиной»
17:27 «Норникель» восполняет выбывающие мощности на руднике «Октябрьский».
17:26 Средний балл по Норильску – 67. Обнародованы результаты ЕГЭ по русскому языку, который считается обязательным для получения аттестата.
17:19 Ремонт моста через Наледную пока откладывается. Зато мост возле ТЭЦ-1 введут в строй уже этой осенью.
17:05 В Кайеркане, наконец, запустят в эксплуатацию пластинчатые теплообменники, а в Норильске продолжат сносить аварийные дома.
16:47 Норильчане, желающие передать приватизированную квартиру муниципалитету, могут сделать это без расторжения договора приватизации.
16:43 В Норильске под суд пойдет мужчина, избивший свою дочь. Расследование уголовного дела – под контролем прокурора.
15:42 Сенатор Андрей Клишас награжден медалью Ягужинского.
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