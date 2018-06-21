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21 июня 2018, 18:53

ДМС за счет работодателя. Норникель запускает большую корпоративную программу по развитию добровольного медицинского страхования


Более 60 тыс. жителей Норильска, работающих в компании «Норникель», в 2019 году смогут получить полисы дополнительного медицинского страхования. сообщает ТАСС со ссылкой на старшего вице-президента - руководителя блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Ларису Зелькову.
«У нас в этом году стартовала большая программа корпоративная по развитию добровольного медицинского страхования за счет работодателя, и на наших предприятиях на Кольском полуострове мы ее уже запустили: у нас сотрудники впервые в истории компании получили полисы добровольного медицинского страхования. В Норильске аналогичная программа стартует с января», - приводит ТАСС слова Зельковой.
Также было отмечено, что ранее запустить эту дорогостоящую программу не позволяло отсутствие конкуренции на рынке медицинских услуг в городах присутствия компании.

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    Список новостей

 21 июня 2018 
18:53   ДМС за счет работодателя. Норникель запускает большую корпоративную программу по развитию добровольного медицинского страхования 18:44   Сегодня в Норильске на причале ЦАТК спустили на воду первые пять судов. В организации создан участок эксплуатации всего водного транспорта, принадлежащего подразделениям Заполярного филиала
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12:39   Талнахская городская библиотека объявляет конкурс творческих работ «С днём рождения, Ноний!». 12:36   Сегодня на площади у Вечного огня прошла традиционная генеральная уборка.
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11:11   В Норильске пройдет собрание владельцев СТО, автомоек, магазинов и гаражей по уборке прилегающих территорий. 11:11   В Норильске по иску транспортной прокуратуры заблокированы сайты по продаже наркотиков.
11:03   Норильские полицейские рассказали о правилах, которые нужно знать юным велосипедистам. 11:02   Главы Красноярского края и правительства России обсудили «Енисейскую Сибирь» и подготовку к Универсиаде.
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 20 июня 2018 
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17:21   В преддверии старта спартакиады ТОШ на стадионе «Заполярник» прошли соревнования по кроссфиту. 15:38   Ярмарка вакансий прошла в норильском Центре занятости населения.
15:38   Завтра в 22.00 на площади у Вечного огня норильчане смогут принять участие в акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби. 13:33   Пять лет назад в Норильске появилась скульптура «Аисты».
13:28   С 1 июля по России создается единая ветеринарная среда, для чего вводится обязательная электронная сертификация продукции животного происхождения. 13:18   Сегодня свой день рождения отмечает Норильский участок ГИМС.
13:09   Стали известны оценки ЕГЭ по истории, очередного экзамена по выбору. 12:50   Администрация города набирает студентов и выпускников вузов для прохождения стажировок.
12:40   В Норильске пройдет очередная встреча главных врачей с населением. 11:15   Депутаты Заксобрания признали неэффективной работу регионального фонда капитального ремонта в 2017 году.
10:52   Закрыты все ледовые переправы региона. 10:44   На севере Красноярского края введен особый противопожарный режим.
10:18   Красноярский край и Словакия намерены продолжить сотрудничество по нескольким направлениям. 09:26   В пятницу, 22 июня, в Норильске пройдут мероприятия, посвященные 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

 19 июня 2018 
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15:06   В Норильские подвели итоги сдачи девятиклассниками обязательных экзаменов и экзаменов по выбору. 13:45   Норильчан приглашают принять участие в конкурсе "Семья в поколениях: наши традиции". Конкурс проводит центр семьи "Норильский".
13:26   Молодежная ночь и фестиваль красок «Холи» в Норильске. Уже в эти выходные во всех районах города пройдут праздничные мероприятия ко Дню молодежи. 13:21   29 июня жители Норильска смогут получить бесплатную юридическую помощь.
12:46   На 100 баллов ЕГЭ по химии написали 13 старшеклассников Красноярского края. Один из них - выпускник СШ № 38 г. Норильска. 12:28   Сотрудники норильской полиции в числе первых вышли на городской субботник.
12:23   «Внимание: Безопасность!» В Норильске прошел городской детский конкурс по правилам дорожного движения. 12:05   Капитана ледокола «Авраамий Завенягин» оштрафовали за нарушения требований пожарной безопасности.
11:56   В Норильске суд по иску транспортного прокурора обязал АО «Норильсктрансгаз» провести оценку уязвимости нефтеналивного причала.




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