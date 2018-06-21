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21 июня 2018, 18:53



ДМС за счет работодателя. Норникель запускает большую корпоративную программу по развитию добровольного медицинского страхования

«У нас в этом году стартовала большая программа корпоративная по развитию добровольного медицинского страхования за счет работодателя, и на наших предприятиях на Кольском полуострове мы ее уже запустили: у нас сотрудники впервые в истории компании получили полисы добровольного медицинского страхования. В Норильске аналогичная программа стартует с января», - приводит ТАСС слова Зельковой. Также было отмечено, что ранее запустить эту дорогостоящую программу не позволяло отсутствие конкуренции на рынке медицинских услуг в городах присутствия компании.

Просмотров:129 Более 60 тыс. жителей Норильска, работающих в компании «Норникель», в 2019 году смогут получить полисы дополнительного медицинского страхования. сообщает ТАСС со ссылкой на старшего вице-президента - руководителя блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Ларису Зелькову.«У нас в этом году стартовала большая программа корпоративная по развитию добровольного медицинского страхования за счет работодателя, и на наших предприятиях на Кольском полуострове мы ее уже запустили: у нас сотрудники впервые в истории компании получили полисы добровольного медицинского страхования. В Норильске аналогичная программа стартует с января», - приводит ТАСС слова Зельковой.Также было отмечено, что ранее запустить эту дорогостоящую программу не позволяло отсутствие конкуренции на рынке медицинских услуг в городах присутствия компании.