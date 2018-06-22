Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 июня 2018, 09:14



Депутаты утвердили изменения в плане пассажирских перевозок.

Изменения коснулись муниципальных маршрутов № 22, 23 и 24. Решено увеличить количество автобусов 22-го маршрута в пиковые часы на две единицы. Остановочный пункт «Рудник "Маяк» (маршрут № 23) перенести в район контрольно-пропускного пункта и организовать заезд на указанную остановку в ночное время для маршрута № 24.

Просмотров:176 Соответствующие корректировки были озвучены парламентариям на заседании комиссии по городскому хозяйству.Изменения коснулись муниципальных маршрутов № 22, 23 и 24. Решено увеличить количество автобусов 22-го маршрута в пиковые часы на две единицы. Остановочный пункт «Рудник "Маяк» (маршрут № 23) перенести в район контрольно-пропускного пункта и организовать заезд на указанную остановку в ночное время для маршрута № 24.