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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:46 Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков провели профилактическую беседу с военнослужащими
15:35 Опубликована программа главных мероприятий этого лета. Отмечать 65-летие города норильчане будут с 13 по 15 июля
14:12 Гостиница и ресторан народной кухни откроются в центре Норильска.
14:06 День памяти и скорби: норильчане возложили цветы к Вечному огню на площади Памяти героев.
13:42 Завтра отмечается официальная дата начала строительства Норильского комбината.
12:36 В канун Дня памяти и скорби ребята из норильской городской профильной школы в МБОУ «СШ № 3» совершили путешествие на остров Героев.
12:25 В Норильске выявлено 600 кг просроченного мяса.
12:17 В Норильске обновят более шести километров магистральных сетей. На летнюю программу ремонтов НТЭК направит 2,7 млрд рублей.
12:09 В Норильске проходит бесплатный семинар для представителей бизнеса.
11:53 1 июля в Норильске стартует Заполярный фестиваль ГТО.
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