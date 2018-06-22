Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 июня 2018, 09:18



Севастопольская закрыта для автотранспорта.

Откроется этот участок дороги для проезда автомобилей сегодня в 15 часов.

Просмотров:179 Движение транспорта прекращено с 8 часов на участке от Богдана Хмельницкого до Кирова. Это связано с проведением сегодня на площади Памяти Победы мероприятия, посвященного 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны.Откроется этот участок дороги для проезда автомобилей сегодня в 15 часов.