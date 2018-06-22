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22 июня 2018, 09:47



С начала июня в Талнахе утонули ребенок и мужчина.

Также спасатели ищут мужчину, утонувшего несколько дней назад в районе улицы Игарской. Житель района решил, по-видимому, охладится в жаркий день, искупавшись в озере. Очевидцы видели, как мужчина проплыл несколько метров и скрылся под водой. Как отмечают в управлении по делам ГО и ЧС, в Норильске нет мест, где можно купаться. Из-за разницы температур воздуха и воды у пловца происходит спазм дыхательных путей, и он стремительно начинает тонуть. Спасатели просто не успевают прийти к нему на помощь.

Просмотров:166 Мальчик играл на берегу реки Талнахской, оступился и упал в воду. Быстрое течение подхватило ребенка и унесло. Несчастный случай произошел 8 июня, тело ищут до сих пор.Также спасатели ищут мужчину, утонувшего несколько дней назад в районе улицы Игарской. Житель района решил, по-видимому, охладится в жаркий день, искупавшись в озере. Очевидцы видели, как мужчина проплыл несколько метров и скрылся под водой.Как отмечают в управлении по делам ГО и ЧС, в Норильске нет мест, где можно купаться. Из-за разницы температур воздуха и воды у пловца происходит спазм дыхательных путей, и он стремительно начинает тонуть. Спасатели просто не успевают прийти к нему на помощь.